Депутаты Мурманской областной Думы поздравили моряков, жителей Севастополя и Новороссийска с Днём Черноморского флота России

В поздравительной телеграмме, направленной командующему Черноморским флотом ВМФ России адмиралу Игорю Осипову от имени областной Думы и всех жителей Кольского Заполярья отмечается важная роль флота в защите экономических и политических интересов нашего государства:

«История нашего южного флота неразрывно связана с героической летописью Крыма и всей России, как морской державы. В ней сотни сражений, ярких подвигов, мужество, героизм и крепкие, неподвластные времени, традиции морского братства. Нынешнее поколение моряков-черноморцев приумножает славу Российского флота, в любых условиях успешно решая важные стратегические задачи. Черноморский флот был и остается гарантом независимости нашей Родины, залогом мира и безопасности. Море – суровый экзаменатор. Тем важнее флотское единство, общая поддержка и сплоченность. В неразрывной исторической и духовной связи с Черноморским флотом и севастопольцами были и остаются моряки-североморцы, жители далекого Кольского Заполярья. Сегодня все мы, россияне, едины в поддержке своего Черноморского флота, своей страны, в выборе своего будущего. Пусть ваше военное мастерство, мужество и стойкость духа всегда помогают вам вдали от берега. В этот праздничный день примите искреннюю благодарность за вашу нелегкую, но очень важную миссию по защите Отечества».

Региональные парламентарии пожелали морякам-черноморцам новых успехов в ратном труде на благо великой России, а всем жителям Крыма и Новороссийска - крепкого здоровья и счастья. Телеграмму подписали депутаты регионального парламента, члены фракции «Единая Россия»: председатель областной Думы, капитан 1 ранга Сергей Дубовой, первый заместитель председателя Думы, капитан 1 ранга Владимир Мищенко, председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований, контр-адмирал Михаил Ильиных.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23842/