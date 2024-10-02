Депутаты Мурманской областной Думы принимают активное участие в работе Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

Наиболее актуальные вопросы законодательства планируется обсудить на заседаниях профильных комитетов ПАСЗР.

В Архангельской области 2 октября проходит заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и малочисленных народов. В центре внимания будут вопросы сохранения и развития почтовых отделений в сельской местности, удалённых и труднодоступных населённых пунктах, повышение качества предоставляемых услуг, расширение их перечня и привлечение кадров, развития инфраструктуры связи, в частности, строительства волоконно-оптических линий связи до населённых пунктов, расположенных в Арктической зоне страны. Мурманскую областную Думу представляет депутат Александр Клементьев.

Заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам состоится в Калининграде 3 октября. От парламента Мурманской области участвуют Владимир Мищенко и в режиме ВКС Константин Биджоев. Парламентарии обсудят изменения в федеральный закон «О ветеранах», «Кодекс об административных правонарушениях», Налоговый кодекс.

Заседание постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам с участием Ирины Просоленко и Михаила Павлова состоится в этот же день в Ленинградской области. Законодатели обсудят формы государственной поддержки регионального бизнеса и инвестиционной деятельности, вопросы развития бюджетного и налогового законодательства.

Постоянный комитет ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу будет работать 3 октября в Пскове. В числе участников от Мурманской областной Думы Геннадий Степахно, который выступит по вопросу законодательного обеспечении и нормативно-правового регулирования научной деятельности в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Также пойдёт речь о повышении роли рыбохозяйственной науки в обеспечении устойчивого рыболовства на Северном и Западном промысловых бассейнах в современных международных условиях.

По итогам обсуждения наиболее важные вопросы выносятся на конференцию ПАСЗР, которая пройдёт в этом году в ноябре на площадке Законодательного Собрания Вологодской области под председательством Сергея Дубового.

В этом году Ассоциация отмечает 30 лет со дня создания. Парламентская Ассоциация Северо-Запада России была образована 17 ноября 1994 года. Её членами являются законодательные органы 11 субъектов Северо-Западного федерального округа. В числе основных целей консультативно-совещательного органа - выработка согласованного подхода к проведению политических, экономических и социальных реформ, содействие в продвижении законодательных инициатив, а также укрепление межпарламентских связей.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30846/