Депутаты Мурманской областной Думы приняли блок социальных законопроектов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на очередном заседании региональной Думы в центре внимания были проекты законов о поддержке ряда отдельных категорий граждан. Все они приняты в окончательной редакции.

Депутаты поддержали законопроекты, направленные на укрепление кадрового потенциала медицинских работников. Один из них предусматривает для отдельных категорий медицинских работников компенсационную выплату по оплате стоимости аренды жилого помещения на территории Мурманской области. Отмечалось, что такая мера позволит увеличить привлекательность Кольского Заполярья среди врачей и среднего медицинского персонала, тем самым повысит доступность медицинской помощи северянам.

Другой законопроект предлагает с 1 января 2023 года увеличить размеры ежемесячных стипендий студентам и ординаторам, получающим высшее медицинское и фармацевтическое образование по целевому обучению. Для них вводится и дополнительная мера поддержки в виде компенсационных выплат по оплате стоимости проезда от места обучения за пределами Мурманской области к месту прохождения практики на территории региона и обратно, по оплате стоимости аренды жилого помещения за период прохождения практики на территории Мурманской области. Кроме того, установлена дополнительная мера поддержки в виде ежемесячной стипендии лицам, получающим среднее медицинское образование. Ее размер – 3 000 рублей. Одно из условий – выпускник медицинского колледжа должен проработать в медицинской организации региона не менее трех лет.

Дума одобрила внесение корректировки в закон о государственной социальной помощи в Мурманской области. Отмечалось, что с 1 января 2023 года создаётся единая и целостная система государственной поддержки нуждающихся семей от периода беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. Российская Федерация берёт на себя обязательство обеспечения социальной поддержкой обозначенных категорий граждан в более высоком объёме исходя из дефицита дохода семьи и её имущественной обеспеченности и вводит на всей территории страны ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Размеры ежемесячного пособия будут составлять 50%, 75% или 100% региональной величины прожиточного минимума для детей на каждого ребёнка в семье или величины прожиточного минимума трудоспособного населения при назначении его беременным женщинам.

В целях повышения доходов семей с детьми законопроектом «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка» устанавливаются условия, размер и порядок предоставления на территории Мурманской области ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Ежемесячное пособие предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Мурманской области на дату обращения за назначением ежемесячного пособия. При определении права на получение ежемесячного пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости, включающая оценку доходов и имущественной обеспеченности семьи. Региональные парламентарии отметили социальную важность законопроекта для поддержки семей с детьми.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/galereya/26733/