Депутаты Мурманской областной Думы приняли изменения в бюджет текущего года

Изменения затронули основные параметры областного бюджета. Общий объём доходов областного бюджета на 2021 год увеличен на более чем 20 миллиардов рублей, расходов на 3 с лишним миллиарда рублей. Профицит регионального бюджета составит свыше 7 миллиардов рублей.

С докладом по вопросу на заседании Думы 28 октября выступил и.о. министра финансов области Михаил Селезнёв. Он пояснил, что значительно, на 2,4 миллиарда рублей, увеличены бюджетные ассигнования на здравоохранение и образование. В частности, дополнительные средства пойдут на выплаты и компенсации медперсоналу, приобретение оборудования, обеспечение лекарственными препаратами. Свыше 806 миллионов рублей выделяется на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Объём бюджетных назначений на образование в текущем году увеличен почти на 692 миллиона рублей. В числе расходов предусмотрено дополнительно 35 миллионов рублей на капитальные ремонты государственных учреждений образования.

По мнению Ирины Просоленко, это, прежде всего, обозначенные муниципалитетами потребности, которые можно реализовать до конца текущего года.

Также запланированы средства на увеличение размеров окладов работникам бюджетной сферы.