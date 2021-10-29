8 заполярных брендов представлены на национальном конкурсе «Вкусы России»: стартовало народное голосованиеВ Первомайском округе Мурманска организован мобильный пункт вакцинации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.10.21 10:00

Депутаты Мурманской областной Думы приняли изменения в бюджет текущего года

Изменения затронули основные параметры областного бюджета. Общий объём доходов областного бюджета на 2021 год увеличен на более чем 20 миллиардов рублей, расходов на 3 с лишним миллиарда рублей. Профицит регионального бюджета составит свыше 7 миллиардов рублей.

С докладом по вопросу на заседании Думы 28 октября выступил и.о. министра финансов области Михаил Селезнёв. Он пояснил, что значительно, на 2,4 миллиарда рублей, увеличены бюджетные ассигнования на здравоохранение и образование. В частности, дополнительные средства пойдут на выплаты и компенсации медперсоналу, приобретение оборудования, обеспечение лекарственными препаратами. Свыше 806 миллионов рублей выделяется на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Объём бюджетных назначений на образование в текущем году увеличен почти на 692 миллиона рублей. В числе расходов предусмотрено дополнительно 35 миллионов рублей на капитальные ремонты государственных учреждений образования.

По мнению Ирины Просоленко, это, прежде всего, обозначенные муниципалитетами потребности, которые можно реализовать до конца текущего года.

Также запланированы средства на увеличение размеров окладов работникам бюджетной сферы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Сделай правильный выбор – НЕ БЕРИ НАРКОТИКИСделай правильный выбор – НЕ БЕРИ НАРКОТИКИСделай правильный выбор – НЕ БЕРИ НАРКОТИКИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
Комментарий к новости:Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн
Андрей Сычев. Мурманск - История: "КРЕАТОН" - Видеостудия
22.10.21 16:39
Здравствуйте, мурманчане. Пишу от себя и депутата Мурманской областной Думы, члены парии "Единая Россия" Белошеева М. В. Заявляем Вам, мурманчане, со слов Алексея Борисовича, "что то данная информация
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:15«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на картофель, охлаждённые и мороженые куры, морковь-PRO Валюту (16+)Мировые цены на «чёрное золото» растут после снижения-PRO Энергетику (18+)Уголь, торф и электрическая энергия уже сегодня успешно заменяют мазут в ряде населенных пунктов Заполярья-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии поддержали социальные законопроекты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика