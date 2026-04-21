Депутаты Мурманской областной Думы приняли отчёт губернатора Андрея Чибиса о работе регионального правительства

Губернатор Андрей Чибис сегодня представил ежегодный отчёт о работе регионального правительства и реализации народной программы «На Севере – жить!» депутатам Мурманской областной Думы. Парламентарии приняли отчёт главы региона большинством голосов.

В выступлении Андрей Чибис отметил ключевые точки роста, направления развития, стратегически важные задачи, рассказал о результатах работы и текущей ситуации в регионе. Андрей Чибис подчеркнул, что достигнутые высокие показатели – общая заслуга.

«Жить и служить в Арктике – большая честь. Арктика – стратегически важная территория для России, где уже сейчас создается до 10% ВВП при том, что проживает два процента населения страны. 11% всего российского экспорта приходится на Арктику. Большое конкурентное преимущество – Трансарктический транспортный коридор (ТТК) включая Северный морской путь, для которого Мурманск – опорный порт. Кроме того, наш регион – мощная ресурсная база для всей экономики. Это накладывает на всех нас дополнительную ответственность. Ключевая задача – продолжить динамику развития», – сказал губернатор.

Благодаря поддержке президента и федерального правительства, инициативам профильной комиссии Госсовета под руководством Андрея Чибиса идёт активная работа по созданию комплексного проекта развития Арктики и ТТК. Реализуется ряд проектов и программ, направленных на повышение качества жизни людей. Так, продлена до 2030 года программа реновации ЗАТО с ежегодным федеральным финансированием не менее 10 млрд. Мурманская область одной из первых приступила к реализации мастер-планов, уже построено и обновлено 16 объектов.

В Мурманской области активно возрождается жилищное строительство, за последний год в 1,5 раза выросло количество участников программы «Арктическая ипотека». Порядка 1500 объектов было построено, отремонтировано и оснащено в рамках президентских национальных проектов. Мурманская область в лидерах по капремонту домов – 6 место в России.

В том числе губернатор отметил, что Мурманская область – абсолютный лидер в Арктической зоне РФ по объему инвестиций и количеству резидентов. Продолжается активное развитие Мурманского транспортного узла, к примеру, новый порт «Лавна» за год отгрузил 1,4 млн тонны угля. Реализуются стратегически значимые литиевые проекты – начались работы на Полмостундровском месторождении; развивается отрасль редких и редкоземельных металлов. Реализуется проект газификации.

С 2019 года вдвое увеличено финансирование по ряду ключевых направлений социальной сферы. Количество многодетных семей выросло на 44,5%. Активно поддерживают участников СВО и их семьи.

Капитально отремонтированы 8 медучреждений и 9 их филиалов, приведены в порядок 20 отделений в поликлиниках, созданы и обновлены 13 амбулаторий и 20 ФАПов. Порядка 9 миллиардов рублей направлено на приобретение 36,5 тысячи единиц медицинского оборудования, техники и мебели. Одно из важнейших направлений – модернизация образовательной инфраструктуры: с 2019 года капитально отремонтированы 37 школ, в этом году отремонтируют еще 18 объектов образования. По программе «Арктическая школа» обновляют образовательные пространства, в этом году их количество составит 399 объектов.

Андрей Чибис подчеркнул, что образование в Мурманской области – одно из лучших в стране согласно ряду федеральных рейтингов, а за 7 лет расходы на эту сферу удвоены – суммарно направлено свыше 170 млрд рублей. Мурманская область входит в топ-10 субъектов страны и по развитию физкультуры и спорта. Финансирование культуры за семь лет выросло на 64%. Растет популярность Мурманской области – с 2019 года регион посетили более 4 млн туристов, развивается соответствующая инфраструктура.

«Народная программа «На Севере – жить!» синхронизирована с национальными целями и задачами, поставленными Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. И мы регулярно актуализируем ее по запросам жителей. Наше движение вперед – общая заслуга. Только вместе мы можем делать все, что запланировали. Спасибо всем, кто участвует в реализации: командам правительства, муниципалитетов, депутатам, трудовым коллективам, неравнодушным северянам. спасибо всей большой команде. Все, что мы делаем – ради людей», – отметил в завершение губернатор.

Комментируя отчёт, парламентарии предложили ряд инициатив, которые были поддержаны главой региона. Первая касается вакцинации детей от вируса папилломы человека (ВПЧ). В будущем это поможет снизить риск развития онкологических заболеваний. Как только отечественная вакцина пройдёт все необходимые испытания, мы обязательно проработаем вопрос более детально. Вторая – о снятии для семей с детьми-инвалидами ограничений по мощности двигателя автомобиля при получении льготы по транспортному налогу.

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой поблагодарил главу региона за отчёт и подчеркнул, что за прошедший период проделана масштабная работа во всех направлениях.

«Главное, что все взятые обязательства выполняются и развивается экономика, несмотря на санкции. Мы видим, что, несмотря на внешнее давление и определенное снижение налоговых поступлений в прошлые периоды, правительству удалось удержать баланс: доходная часть бюджета выросла по сравнению с 2019 годом почти вдвое, до 125,9 млрд рублей. Важно, что мы видим перспективы, поддержку федеральных органов власти, планомерную работу на всех уровнях. Видим, как хорошеют наши города и поселки. Хотелось бы поблагодарить за взаимодействие и сотрудничество вашей команды с Думой. Только вместе, общими усилиями мы сможем решить поставленные задачи, чтобы наш регион развивался дальше, улучшалась жизнь граждан, росла привлекательность, в том числе для туристов. Спасибо всем за конструктивную работу – и исполнительной, и законодательной власти», – сказал Сергей Дубовой.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566292/#&gid=1&pid=18