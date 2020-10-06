Депутаты Мурманской областной Думы приняли участие в IV всероссийском форуме по общественному здоровью

В этом году мероприятие проходило в формате онлайн. Его участниками стали представители федеральных и региональных органов власти, Всемирной организации здравоохранения, научных организаций и общественности. Мурманскую областную Думу представили спикер регионального парламента Сергей Дубовой, вице-спикер Наталия Ведищева и депутат Андрей Чернев.

В центре внимания – актуальные вопросы общественного здоровья. В частности, обсуждалось региональное регулирование в сфере общественного здоровья: реализация полномочий и наилучшие практики, вопросы предупреждения развития зависимости от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, а также культура здорового питания и общественное здоровье в молодежной политике.

Наталия Ведищева подчеркнула, что тема общественного здоровья сейчас стоит очень остро: «Участники форума из различных регионов страны обменялись опытом работы в этой сфере. В ряде регионов, в том числе и в Мурманской области, региональное правительство разработало программу общественного здоровья северян на период до 2024 года. Планируется создание на территории региона условий для снижения фактора нерационального питания, потребления алкоголя и табака, а главное – пропаганда здорового образа жизни. С будущего года в Мурманской области планируется создать на базе областного Центра специализированных видов медицинской помощи региональный центр общественного здоровья».

Андрей Чернев обратил особое внимание, что вопрос общественного здоровья выходит на первый план очень своевременно: «Мало насытить наши медицинские учреждения первоклассной техникой и применять самые передовые методы лечения. В конечном итоге, лечение всегда будет обходиться дороже, чем пропаганда здорового образа жизни и забота об общественном здоровье. Не секрет, что большую озабоченность вызывает популярность фаст-фуда у нашей молодёжи. Считаю, что будет мало толку от всех передовых методов лечения и современной аппаратуры, если на больничные койки будут попадать люди по причине своего нездорового образа жизни».