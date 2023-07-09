Депутаты Мурманской областной Думы приняли участие в мероприятиях XV Генеральной Ассамблеи Северного форума

Первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко и заместитель председателя областной Думы Евгений Никора подключились к работе форума в очном формате и онлайн. Среди участников мероприятий более 100 делегатов, почти столько же экспертов участвуют в режиме видеоконференцсвязи.

Программа Ассамблеи насыщенная и рассчитана на два дня. Она включает совещание комитета региональных координаторов и заседание Совета губернаторов. Во время круглых столов в первый день форума, 7 июля, эксперты обсудили качество жизни северных территорий, развитие арктического туризма и арктические исследования.

Делегаты перед открытием форума возложили цветы к мемориалу в Парке Победы г.Ханты- Мансийска.

На заседании рабочей группы форума по развитию арктического туризма в фокусе обсуждения – гастродипломатия, продвижение позитивного имиджа регионов, экологический и промышленный туризм, подготовка кадров для туристской отрасли, сохранение культурного наследия. С докладом «Туризм. Курс на Север» выступил вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора. Он отметил, что туризм – динамично развивающаяся отрасль экономики Мурманской области, которая даёт возможность реализовать себя или свой проект в Арктике, занять уникальное место на мировой карте туризма. Сегодня в Мурманской области реализуется несколько проектов, которые объединяют туристические кластеры региона в единую систему, позволят создать комплексный турпродукт.

– Арктика сегодня стала брендом, который хотят посетить всё больше людей, – подчеркнул Евгений Никора. – Наша основная цель сохранить эксклюзивность нашего региона, чтобы не потерять её в погоне за туристическими потоками. Мурманская область интересна для туристов круглый год: по данным Мурманскстата и внутреннего мониторинга, в прошлом году наш регион посетили почти 540 тысяч человек. Сейчас в регионе более 15 ключевых инвестиционных проектов в сфере туризма, общий объём которых составляет более 32 млрд рублей. Туризм, как никакая другая сфера экономики, может обеспечить устойчивое развитие территории.

Участники круглого стола рабочей группы «Северного форума» по оценке качества жизни обсудили вопрос сбережения населения, в особенности – в регионах с экстремальными климатическими характеристиками.

Как прозвучало во время обсуждения, развитие арктической зоны в последние годы находится в постоянном фокусе внимания государства. Потенциал наших регионов высок. Мурманская область сегодня занимает ведущие позиции по привлечению инвестиций в транспортно-логистический сектор экономики. Вместе с этим есть понимание общей задачи по привлечению квалифицированных кадров и повышению качества жизни на Крайнем Севере – от обеспечения комфортным жильём, качественным образованием и медициной до благоустройства городов и поселков. Это то, над чем необходимо работать регионам, планомерно наращивая темп.

Завершился форум подписанием декларации XV Генеральной ассамблеи, резолюций совета губернаторов, вручением значков и удостоверений вновь избранным послам доброй воли «Северного форума».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28212/