Депутаты Мурманской областной Думы приняли участие в международной патриотической акции «Диктант Победы»
Депутаты Мурманской областной Думы приняли участие в международной патриотической акции «Диктант Победы»

В этом году историческое тестирование проводится в 8 раз и посвящено 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения великого полководца, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. В Мурманской области для проведения «Диктанта Победы» было открыто более 300 площадок, на которых на вопросы теста в режиме онлайн ответили почти 11 тысяч северян.

- Для меня участие в акции – это, прежде всего, дань памяти и уважения защитникам Отечества, воинам-освободителям, всем, кто добыл Великую Победу в годы Великой Отечественной войны, - отметил председатель Думы Сергей Дубовой, который писал диктант Победы на площадке в Мурманской областной научной библиотеке. – Когда я участвую в акции «Диктант Победы», то всегда вспоминаю своего отца - фронтовика, его друзей, таких же солдат Великой Отечественной. Во многом их пример повлиял на то, что после школы я поступил в Высшее Военно-морское училище и стал подводником.

Депутат Михаил Белошеев отвечал на вопросы теста в Губернаторском лицее:

- «Диктант Победы» - одна из самых масштабных акций, направленных на сохранение исторической памяти, - подчеркнул он. - Её география постоянно расширяется, все больше и больше людей принимают в ней участие. Диктант пишут все: школьники, студенты, профессора, пенсионеры, военнослужащие, предприниматели. Прохождение теста объединяет людей, делает нас ближе.

Депутат Лариса Орлова проходила исторический тест в молодёжном пространстве «СОПКИ» в Оленегорске.

- Акция «Диктант Победы» — это не просто проверка знаний по истории, а живая связь поколений и дань уважения подвигу тех, кто сражался за свободу в годы Великой Отечественной войны, - отметила парламентарий. -  Когда мы отвечаем на вопросы о ключевых битвах, о героях фронта и тыла, мы словно заново проживаем страницы прошлого, вспоминая, какой ценой досталась Победа.

Депутат Роман Пономарев писал диктант на своём рабочем месте в областном онкологическом диспансере, который в этом году также стал одной из площадок для проведения акции:

- Для медицинских работников акция давно стала неизменной традицией, - отметил он. - У нас - своё, особое измерение Победы. Это бесконечное уважение к профессиональному подвигу тех, кто носил белые халаты в полях. Мы всегда вспоминаем военных врачей. Тех, кто сутками не отходил от операционных столов в промёрзших палатках. Тех, кто спасал жизни под бомбёжками, без сна и отдыха. Они вернули в строй миллионы бойцов — и без этого тихого, ежедневного героизма не было бы нашей Великой Победы. Для нас, современных врачей, акция «Диктант Победы» - это профессиональный и нравственный ориентир.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34187/

