Депутаты Мурманской областной Думы приняли участие в патриотическом проекте «Лица Героев»

В канун Дня Победы в 15 образовательных учреждениях региона были торжественно открыты муралы с изображениями героев Великой Отечественной войны, послевоенного времени и специальной военной операции. В масштабной акции, которая проходила сразу в 9 муниципальных образованиях, приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, первый вице-спикер Владимир Мищенко, вице-спикер Евгений Никора, депутаты Сергей Свинин, Василий Омельчук, Любовь Черепанова.

Председатель областной Думы побывал на церемонии открытия мурала, посвящённого военному моряку, дважды Герою Советского Союза, контр-адмиралу Александру Осиповичу Шабалину, которая прошла в школе №10 города Североморска.

- История нашего региона хранит множество имён настоящих героев, людей, проявивших отвагу и доблесть как в военное, так и в мирное время, - сказал парламентарий. – Проект «Лица Героев» уникален тем, что он воспитывает в подрастающем поколении уважение к таким людям, побуждает молодежь брать с них пример, стремиться к тому, чтобы тоже стать достойными гражданами своей страны, защитниками Отечества.

В Североморске Сергей Дубовой почтил память героев войны, фотографии которых размещены на «Стене памяти» у школы №10. Памятный объект подготовили и оформили ученики вместе с педагогами и родителями.

- Хочу поблагодарить всех участников патриотической акции за сохранение памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, - сказал спикер Думы. - Портреты ваших родных на «Стене Памяти» - это не просто фотографии. Это символы настоящего героизма, непоколебимости и высочайшей доблести.

Также парламентарий посетил во флотской столице одного из старейших ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в нашем регионе - Полексению Ивановну Цегельникову.

- В канун Дня Победы для каждого из нас возможность лично встретиться с ветеранами, поблагодарить их за великий подвиг – это очень большая честь, - отметил депутат.

Сергей Дубовой поздравил Полексению Ивановну с наступающим праздником, пожелал здоровья, долголетия и вручил памятные подарки.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/481/9iyyooyn2p27d1ut0ghs1qms0qty0oim.JPG