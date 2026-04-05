Депутаты Мурманской областной Думы приняли участие в работе заседания постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике, которое прошло Нарьян-Маре

Законодатели Северо-Запада обсудили порядка десяти вопросов, поддержали ряд обращений в федеральный центр.

В их числе инициатива Мурманской областной Думы – обращение к министру здравоохранения РФ М.А. Мурашко о внесении изменений в Порядок оказания педиатрической помощи.

Отмечалось, что сложилась ситуация, при которой территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования в рамках проводимых комплексных проверок использования средств ОМС медицинскими организациями делают выводы о нецелевом использовании указанных средств в части оплаты труда воспитателей в условиях стационара. Поскольку воспитатели не являются медицинскими работниками, оплата их труда может производиться за счёт средств ОМС в случае, если данная должность внесена в рекомендуемые штатные нормативы. С учётом сложившейся практики и в целях устранения правового пробела предлагается внести изменения в приложение к Порядку оказания педиатрической помощи, исключив из его наименования слова «медицинского персонала» и дополнив рекомендуемые штатные нормативы персонала педиатрического отделения должностью воспитателя.

Данное обращение предложено вынести на рассмотрение 69-й конференции ПАСЗР, которая пройдёт летом в Великом Новгороде.

