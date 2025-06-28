Депутаты Мурманской областной Думы приняли участие в XII Форуме регионов Белоруссии и России

Масштабное мероприятие проходит в Нижнем Новгороде. Мурманскую областную Думу на форуме представляют спикер регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета Думы Ирина Просоленко.

Деловая часть программы открылась в четверг, 26 июня. Представители региональных органов государственной власти, бизнеса, науки и молодёжных организаций двух стран обсуждали развитие перспективных направлений сотрудничества. Состоялось семь секционных заседаний. Среди главных тем — правовые вопросы, межрегиональное взаимодействие, роль молодежи в развитии трансграничных связей, агропромышленный комплекс, промышленная кооперация и технологический суверенитет, а также вклад культуры и просвещения в общее будущее.

Сергей Дубовой и Ирина Просоленко приняли участие в секционном заседании, посвящённом межрегиональному сотрудничеству и взаимодействию органов местного самоуправления. Прозвучало, что Россия и Республика Беларусь остаются надёжными партнёрами в социально-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Такая форма сотрудничества, как межрегиональное взаимодействие, по мнению участников обсуждения, имеет перспективы для дальнейшего содержательного развития. Кроме того, есть потребность расширения до уровня районов и иных административно-территориальных единиц, в том числе сельских поселений.

– У Мурманской области с Республикой Беларусь давние связи в самых разных сферах, не только в торгово-экономической, – отметил Сергей Дубовой, комментируя итоги обсуждения. – Мы часто приезжаем друг к другу в гости для участия в культурных, образовательных и спортивных мероприятиях. Конечно, вопросы текущего сотрудничества и его перспективы в сферах промышленности, логистики, здравоохранения, образования, транспорта и культурного обмена постоянно в фокусе нашего внимания на различных совместных мероприятиях. В последние годы серьёзно укрепляются межпарламентские связи. Мурманская областная Дума заключила уже два соглашения с Минским и Могилевским областными советами депутатов. Считаю, укреплению наших связей с белорусскими коллегами способствует развитие сотрудничества не только между регионами, но и между районами, городами и даже поселками наших стран. В прошлом году на полях Форума было подписано более 20 таких соглашений. Уверен, в этом году уровень взаимного интереса и доверия будет ещё выше, поскольку форум зарекомендовал себя как одна из наиболее результативных площадок для обмена опытом, поиска новых партнерств и совместного решения актуальных вопросов развития регионов двух стран.

Форум регионов России и Беларуси завершился пленарным заседанием, в котором приняли участие представители органов власти, научных и образовательных организаций, учреждений культуры, молодёжных объединений и общественности двух стран. Вели заседание главы верхних палат парламентов Российской Федерации и Республики Беларусь Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова.

В центре внимания – реализация молодёжной политики в Союзном государстве, культурного и патриотического воспитания подрастающего поколения, обеспечение демографической безопасности.

Шла речь и о поддержке гражданской активности молодёжи и вовлечения её в социальные и гуманитарные программы, роли молодёжных организаций в совместных проектах, направленных на сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и противодействии героизации нацизма.

В ходе заседания отмечалось, что необходимо и дальше развивать правовой фундамент Союзного государства, унифицировать законодательство в области молодежной политики, разрабатывать и принимать нормативные правовые акты с учетом современных приоритетов, связанных с сохранением исторической памяти и традиционных ценностей, защитой исторической правды. Кроме этого, подчеркивалось, что необходимо уделять особое внимание вопросам активного вовлечения молодёжи в патриотические, просветительские, образовательные и волонтёрские совместные проекты.

Сергей Дубовой отметил, что Россию и Белоруссию связывает общая многовековая история:

- Наш общий долг – сохранить правду о подвиге наших народов в годы войны, прививая подрастающему поколению уважение к своей Родине, её героическому прошлому, богатому культурному наследию и традициям. Важно, чтобы они испытывали чувство сопричастности ко всему происходящему вокруг. Этот ежегодный форум даёт нам такую возможность, укрепляет и углубляет взаимодействие наших стран по практически всем направления. Сегодня мы подписали план мероприятий реализации Соглашения с коллегами из Могилевской области, в рамках которого будем развивать межпарламентские связи, в том числе и в молодёжной политике.

По завершении заседания принят итоговый документ с рекомендациями Парламентскому Собранию Союза Беларуси и России, верхним палатам законодательных собраний и правительствам двух стран, профильным ведомствам, а также органам государственной власти субъектов государств. Следующий форум пройдёт в Республике Беларусь в 2026 году.

Ранее в этот же день Сергей Дубовой принял участие во встрече председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой с руководителями органов государственной власти двух стран.

Фото (сайт Совета Федерации ФС РФ): https://duma-murman.ru/upload/iblock/37d/9fj5a7i0jfmnbo136xl9h37wau4zuq9l.jpg