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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.24 10:00

Депутаты Мурманской областной Думы приняли в окончательном чтении законопроекты по дополнительной социальной поддержке семей с детьми

Вчера на заседании областной Думы, которое вёл глава регионального парламента Сергей Дубовой был рассмотрен и принят в третьем чтении проект закона, вносящий изменения в законы «О мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг» и закон «О социальной поддержке многодетных семей в Мурманской области».

Он был внесён по инициативе губернатора области и предусматривает расширение меры социальной поддержки по оплате жилья - с 1 февраля 2024 года она будет распространяться не только на оплату коммунальных услуг, но и на оплату жилого помещения. Также для многодетных семей введена ежегодная денежная выплата ко Дню знаний.

Депутаты приняли в окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в статью 2 регионального закона «О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет». Корректировка касается периода предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребёнка до достижения им возраста полутора лет. Теперь ежемесячная выплата устанавливается с даты рождения ребёнка при обращении заявителя в любое время с этой даты до исполнения ребёнку полутора лет.

Дума приняла в окончательном чтении законопроект, который с 1 марта 2025 года вводит ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах, а также в пристроенных к ним помещениях и (или) на прилегающих к ним территориях, ежедневно с 23.00 до 10.00 часов, а также требование для ресторанов, расположенных в таких домах, – наличие зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 100 квадратных метров. Также законом установлено требование об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты.

Процедуру окончательного чтения прошёл проект регионального закона, внесенный депутатами Думы Станиславом Гонтарь и Ларисой Кругловой. Он предусматривает обязанность органов государственной власти и местного самоуправления по созданию условий для организации социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов. Эти условия должны представлять комплекс мероприятий, направленных на включение данной категории жителей в творческую деятельность для реализации их способностей и интересов.

Депутаты обсудили и приняли в окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в статьи 4 и 5 закона «О реализации отдельных положений федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» на территории Мурманской области». Правительство Мурманской области наделено полномочиями по региональному контролю за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников (за исключением случаев оказания подобных услуг на особо охраняемых природных территориях). Он будет осуществляться исполнительным органом Мурманской области в сфере туризма.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/44f/u3ajyp92b2gfvpmgczwlgavzl69jpwr4.JPG

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