Депутаты Мурманской областной Думы приняли в окончательном виде проект закона об областном бюджете на 2026 год и последующий двухлетний период

Проект основного финансового документа был 10 декабря в центре внимания участников заседания областной Думы, которое вёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В следующем году прогнозируемый общий объём доходов областного бюджета составит 121,1 миллиарда рублей, расходов – 144,8 миллиарда рублей.

На социальные статьи предусмотрено 56 процентов расходов.

С 1 января 2026 года планируется индексация оплаты труда работников бюджетной сферы на 4 процента, с 1 июля 2026 года индексация всех социальных выплат, сохраняются проекты в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!», более 2 миллиардов рублей выделяется на льготное лекарственное обеспечение. Предусмотрено финансирование капитального ремонта образовательных организаций, жилых домов, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, образования, здравоохранения. Продолжится поддержанная Президентом РФ программа реновации ЗАТО – в следующем году из областного бюджет на ее реализацию планируется направить 4,1 миллиарда рублей из регионального бюджета.

— Бюджет реалистичен, сбалансирован и обеспечивает гарантированное исполнение социальных обязательств региона, – подчеркнул глава регионального парламента Сергей Дубовой. – Несмотря на трудности, в 2026 году планируется рост ключевых экономических показателей по сравнению с текущим годом, что позволит решать ключевые задачи по развитию региона и улучшению качества жизни северян.

