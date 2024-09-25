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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.24 10:15

Депутаты Мурманской областной Думы приняли законы социальной направленности

На первом после парламентских каникул заседании регионального парламента, которое 24 сентября вёл председатель Думы Сергей Дубовой, рассмотрено порядка двадцати вопросов. В их числе – проекты законов социальной направленности.

В окончательной редакции приняты законопроекты, которые расширяют круг лиц, имеющих право на бесплатное двухразовое питание. На данную меру поддержку имеют право дети военнослужащих и сотрудников пограничных органов ФСБ РФ, проходящие службу в зоне СВО. Кроме того, этой же категории жителей региона будет компенсироваться родительская плата за детский сад.  

Депутаты приняли в окончательном виде проект закона, вносящий изменения в региональный закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он, в частности, расширяет возможности местных бюджетов по приобретению жилых помещений для этой категории граждан.

Региональные парламентарии единодушно поддержали законодательную инициативу председателя Думы Сергея Дубового о присвоении посёлку Спутник, где живут наши морские пехотинцы, почётного звания «Населённый пункт воинской доблести». Отмечалось, что боевой путь легендарного соединения 61-й Отдельной Гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота, дислоцированного в Спутнике, – это героическая летопись ратных дел с присущими заполярной морской пехоте высокой доблестью, беззаветной отвагой и преданностью Отечеству.

Депутаты приняли изменения в статью 5 регионального закона «О праздничных днях и памятных датах Мурманской области». В перечень памятных дат включены: день присвоения посёлку Видяево почётного звания «Населённый пункт морской доблести», день присвоения населённому пункту Высокий почётного звания «Населённый пункт лётной доблести». Ещё две даты связаны с Кандалакшским районом – День ввода в эксплуатацию первой в мире гидроэлектростанции за Полярным кругом «Нива ГЭС-2» и День награждения Кандалакши орденом Великой Отечественной войны I степени.

Заседание регионального парламента решено продолжить 26 сентября.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/a52/ti2ul5oib3ciqibcds04j7s6yikbm4o7.JPG

 

 

 

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