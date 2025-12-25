Депутаты Мурманской областной Думы присоединились к акции «Новогоднее чудо»

Акция Единого волонтёрского центра Мурманской области стартовала в преддверии новогодних праздников 7 декабря. В течение двух недель депутаты и сотрудники аппарата областной Думы собрали подарки для ребят из социальных учреждений Мурманска и области.

Открытки с желаниями детей были размещены на новогодней ёлке в холле перед большим залом заседаний Думы. Парламентарии исполнили мечты юных северян, и с 24 декабря добровольцы начали развозить подарки по учреждениям.

Спикер областной Думы Сергей Дубовой отметил, что акция «Новогоднее чудо» пользуется заслуженной популярностью среди жителей Кольского Заполярья:

- Из года в год перед новогодними торжествами у сотен ребят, которые попали в непростую жизненную ситуацию, исполняются заветные желания. Отрадно, что каждый взрослый может стать волшебником для совершенно незнакомого ребёнка. Убежден, что это прекрасное светлое чувство делает наш мир немного добрее. Совсем скоро наши подарки порадуют ребят, и, надеюсь, сделают их счастливее.

Напомним, что акция «Новогоднее чудо» проводится в Мурманской области уже семнадцатый раз и стала доброй традицией для многих жителей региона. Её цель – подарить радость и праздничное настроение детям, которые в этом особенно нуждается. В проекте участвуют почти 500 ребят из двадцати социальных учреждений региона.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33662/