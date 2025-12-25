Мурманская область в 2024 году была лидером среди субъектов СЗФО по потреблению рыбы и рыбопродуктовИтоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ru
Мурманская область. Арктика (16+)25.12.25 11:30

Депутаты Мурманской областной Думы присоединились к акции «Новогоднее чудо»

Акция Единого волонтёрского центра Мурманской области стартовала в преддверии новогодних праздников 7 декабря. В течение двух недель депутаты и сотрудники аппарата областной Думы собрали подарки для ребят из социальных учреждений Мурманска и области.

Открытки с желаниями детей были размещены на новогодней ёлке в холле перед большим залом заседаний Думы. Парламентарии исполнили мечты юных северян, и с 24 декабря добровольцы начали развозить подарки по учреждениям.

Спикер областной Думы Сергей Дубовой отметил, что акция «Новогоднее чудо» пользуется заслуженной популярностью среди жителей Кольского Заполярья:

- Из года в год перед новогодними торжествами у сотен ребят, которые попали в непростую жизненную ситуацию, исполняются заветные желания. Отрадно, что каждый взрослый может стать волшебником для совершенно незнакомого ребёнка. Убежден, что это прекрасное светлое чувство делает наш мир немного добрее. Совсем скоро наши подарки порадуют ребят, и, надеюсь, сделают их счастливее.

Напомним, что акция «Новогоднее чудо» проводится в Мурманской области уже семнадцатый раз и стала доброй традицией для многих жителей региона. Её цель – подарить радость и праздничное настроение детям, которые в этом особенно нуждается. В проекте участвуют почти 500 ребят из двадцати социальных учреждений региона.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33662/

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
