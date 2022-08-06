Депутаты Мурманской областной Думы провели круглый стол, посвящённый развитию библиотечного дела

В Мурманске в рамках реализации проекта «Культура малой Родины» состоялось заседание круглого стола «Продвижение чтения, поддержка литературного творчества и книгоиздательской деятельности в Мурманской области». В нём приняли участие члены комитета областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Анна Гришко и Герман Иванов, представители библиотек из Мурманска, Североморска, ЗАТО Александровск, Гаджиево и Ловозеро, а также комитета по молодёжной политики Мурманской области.

Дискуссия была посвящена вопросам повышения востребованности мероприятий по привлечению читательской аудитории школьников и студентов, совершенствования законодательства Мурманской области о библиотечном деле. Участники круглого стола также поделились опытом проведения просветительских акций в поддержку русского языка и литературы. В частности, по инициативе Мурманской областной универсальной научной библиотеки в регионе реализован уникальный проект «Литературный диктант», получивший статус международного. Ежегодно в области проводится региональный конкурс «Книга года» среди издательств, полиграфических организаций, отдельных авторов.

Кроме того, Мурманская область начала подготовку к крупномасштабному событию – Всероссийскому библиотечному конгрессу, который пройдёт в столице Кольского Заполярья в будущем году. Актуальной темой остаётся пополнение книжных фондов и развитие информационных технологий — эти и другие задачи решаются в том числе с помощью создания современных модельных библиотек.

Участники круглого стола отметили, что эта сфера открыта для новых идей.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24334/