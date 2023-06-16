Депутаты Мурманской областной Думы решили поддержать обращения коллег из других регионов

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Парламентарии обсудили два законопроекта, которыми вносятся изменения в различные региональные законодательные акты.

Как отметила председатель комитета, корректировки необходимы для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Депутаты рассмотрели два обращения, которые их коллеги из Алтайского краевого Законодательного Собрания и Законодательного Собрания Республики Карелия направили в федеральные органы власти.

В первом предлагается расширить функционал «Пушкинской карты», в частности, предоставить возможность школьникам с её помощью посещать зоопарки и зоосады, а во втором речь идёт об обеспечении за счёт средств федерального бюджета физической сохранности объектов культурного наследия после проведения на них комплекса ремонтно-реставрационных работ.

На комитете было принято решение рекомендовать областной Думе поддержать оба обращения.

Также парламентарии заслушали и приняли к сведению информацию о деятельности регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28063/