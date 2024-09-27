Депутаты Мурманской областной Думы согласовали кандидатуру Оксаны Демченко на пост первого заместителя губернатора Мурманской области

Вчера на заседании Мурманской областной Думы депутаты большинством голосов приняли представленную губернатором региона Андреем Чибисом кандидатуру Оксаны Демченко на пост первого вице-губернатора Мурманской области.

Представляя парламентариям кандидатуру Оксана Демченко, губернатор Андрей Чибис отметил, что в течение предыдущих пяти лет она контролировала широкий круг вопросов, решение которых принципиально важно для развития Мурманской области.

«Оксана Николаевна с 2019 года является представителем губернатора Мурманской области, непосредственным исполнителем законодательной власти. Она грамотно выстраивает работу, необходимую для принятия важнейших решений, способных изменить качество жизни северян. Мы с Оксаной Демченко уже больше 20 лет, и я уверенно могу сказать, что она – один из самых доверенных моих помощников. В период работы на посту первого заместителя губернатора ей довелось курировать целый набор различных отраслей – благоустройства, здравоохранения, строительства и других. В последние два года Оксана Николаевна также взяла на личный контроль блоки по внутренней и молодежной политике Мурманской области», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона подчеркнул, что внимание первого заместителя губернатора Мурманской области будет сфокусировано главным образом на достижении национальных целей, учтенных в обновленной стратегии «На Севере – жить».

«Арктика – один самых конкурентоспособных регионов, поэтому перед нами стоит задача обеспечить социальную стабильность и движение вперед. Оксана Николаевна грамотно организует работу с муниципальной властью и органами самоуправления, глубоко погружается в рабочие процессы и проявляет себя, как профессиональный и работоспособный специалист. Ключевая задача, которую мы ставим перед Оксаной Николаевной именно сейчас, – это достижение национальных целей, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. Эта задача «упакована» в стратегический план «На Севере – жить» на следующие пять лет. Также Оксана Демченко продолжит в работу в части реализации комплексного плана реновации ЗАТО», – подчеркнул глава региона.

Председатель Мурманской области Думы Сергей Дубовой отметил, что Оксана Демченко – достойный кандидат на должность первого вице-губернатора Мурманской области.

«Мы знаем Оксану Демченко, как грамотного и вдумчивого специалиста. Она принимает активное участие в реализации стратегического плана «На Севере – жить», а также регулирует важнейшие для Мурманской области вопросы, связанные с развитием экономики, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. Вчера состоялась инаугурация избранного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которому мы выразили доверие. Убеждён, что Оксана Демченко – достойный кандидат на должность первого вице-губернатора Мурманской области, который будет оказывать губернатору Андрею Чибису необходимую помощь и поддержку», – отметил Сергей Дубовой.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам голосования, 29 депутатов поддержали кандидатуру Оксаны Демченко, один – воздержался. Таким образом, подавляющим большинством голосов региональные парламентарии одобрили назначение Оксаны Демченко на должность первого заместителя губернатора Мурманской области и пожелали ей успешной работы по решению важных вопросов развития региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/