Депутаты Мурманской областной Думы участвуют в форуме «Арктика: устойчивое развитие»

Восьмая Международная конференция «Арктика-2023» проходит в Москве два дня: 2 и 3 марта в Торгово-промышленной палате РФ. Законодателей нашего арктического региона представляют сенатор Татьяна Сахарова, первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко, вице-спикер Евгений Никора, председатель профильного комитета Думы Михаил Павлов.

В рамках конференции состоялась пленарная сессия, где обсудили Стратегию развития Арктической зоны обеспечение национальной безопасности до 2035 года, а также тематические «круглые столы».

О совершенствовании нормативно-правовой базы в области обращения с отходами производства и потребления с учетом особенностей Арктической зоны РФ шла речь на совещании, которое прошло 2 марта на площадке Совета Федерации ФС РФ. С докладом на эту тему выступил Евгений Никора.

Отмечалось, что реформа обращения с твёрдыми коммунальными отходами, целями которой являются сокращение полигонного захоронения и обработка 100% ТКО, стартовала в Мурманской области три года назад. В регионе создана промышленная инфраструктура, способная обеспечить достижение показателей, установленных в рамках реализации национальных целей развития Российской Федерации. В настоящее время на территории региона реализуется первый и крупнейший в Арктической зоне РФ инфраструктурный проект в сфере обращения с отходами. Мурманская область также присоединилась к «пилотному» проекту по электронному моделированию территориальной схемы обращения с ТКО Российского экологического оператора.

Отдельно докладчик заострил внимание на важности внедрения системы раздельного накопления отходов. В Мурманской области в этом направлении ведётся точечная работа, позволяющая с достаточной достоверностью оценить экономический эффект, «социальные настроения» и степень готовности населения к раздельному накоплению отходов. В целях решения проблем в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Арктической зоне необходимы изменения законодательства на федеральном уровне с предложениями по изменению периодичности вывоза ТКО и условий утилизации пищевых фракций отходов на труднодоступных территориях, и законодательное урегулирование термина «труднодоступный регион», разработка и утверждение мер поддержки, в форме прямого финансирования, при создании объектов по переработке (утилизации) вторичных материальных ресурсов в регионах, входящих в Арктическую зону, создание механизмов, стимулирующих производителей, импортеров товаров к организации приема (с последующей утилизацией) отходов, образующихся от использования товаров, на территории Арктических субъектов Российской Федерации.

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