Депутаты Мурманской областной Думы в Санкт-Петербурге принимают участие в XIV Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» имени А.Н. Чилингарова

Форум ежегодно подводит итоги арктической повестки и объединяет представителей власти, делового сообщества, научно-образовательных и некоммерческих организаций. Главной темой в этом году стала «Человекоцентричная Арктика как приоритет» - обеспечение устойчивого развития Арктической зоны РФ с фокусом на реализацию потребностей человека как движущей силы экономического роста и на вовлечение жителей всей страны в освоение макрорегиона.

О развитии системы сбережения местных кадров шла речь в выступлении главы регионального парламента Сергея Дубового на конференции в рамках форума. Спикер отметил активную работу, направленную на улучшение инвестиционной привлекательности и повышение показателей экономической активности в Мурманской области.

- Ключевые проекты, реализуемые в нашем регионе, напрямую связаны не только с необходимостью привлечения в регион высококвалифицированных кадров, но и созданием условий, которые позволят сохранить и приумножить кадровый потенциал.

Сергей Дубовой подчеркнул, что Мурманская область – один из лидеров по реализации проекта «Профессионалитет».

- За последние годы у нас созданы три образовательных и четыре образовательно-производственных кластера и осуществляется подготовка будущих специалистов для различных отраслей исходя из потребностей предприятий-партнеров. Мурманский Арктический университет реализует в настоящее время порядка 200 образовательных программ и осуществляет подготовку кадров по востребованным в регионе специальностям - это нефтегазовое дело, морские специальности, лечебное дело, информационные технологии. В целях сбережения кадрового потенциала в Мурманской области действуют различные меры поддержки ученых – это гранты, премии, стипендии, меры социальной поддержки.

В завершение председатель Думы отметил, что проведение с участием ключевых отраслевых предприятий региона мероприятий, направленных на повышение престижа и привлекательности востребованных профессий, создание благоприятных условий для обучения нашей молодежи остаются в приоритете для органов власти Мурманской области.

Вчера, в первый день работы форума, рассматривался и вопрос климатических изменений и деградации многолетней мерзлоты.

«Вечная» мерзлота всё же не вечная. Многолетние льды под грунтом городов в Арктике постепенно тают, и перед специалистами разных областей стоит задача поставить этот природный процесс на контроль и найти самый оптимальный и безопасный вариант реагирования. Об этом на сессии «Адаптация и управление: климатические изменения и деградация многолетней мерзлоты» рассказал член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сахамин Афанасьев.

«По мнению наших коллег, которые профессионально занимаются вопросами вечной мерзлоты, стационарные пункты наблюдения для фонового мониторинга не охватывают грунты населённых пунктов, расположенных в арктической зоне Российской Федерации. Не видим данных под крупнейшими промышленными объектами, линейными объектами и в соответствии с этим не можем прогнозировать, а потому очень остро стоит вопрос внедрения геотехнического мониторинга в Российской Федерации», – заявил спикер.

Он подчеркнул, что вопросы геотехнического мониторинга ещё принципиально не решены. Во-первых, нет ответственного федерального органа исполнительной власти, который бы отвечал за выработку государственной политики и готовил, вносил в правительство России план нормотворческой деятельности по регулированию и стратегии арктической зоны Российской Федерации.

«Вместе с Минстроем уже вносятся изменения в свод правил, в госты, ведомственные нормы, которые регулируют вопросы строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Но этого недостаточно. В итоге мы должны иметь совершенный геотехнический мониторинг, уполномоченный орган, который будет проводить работу с рядом органов, и, в конечном итоге, мы должны видеть интеграцию данных фонового мониторинга вечной мерзлоты и геотехнического мониторинга», – сообщил эксперт.

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