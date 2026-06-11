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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.26 12:30

Депутаты Мурманской областной Думы выступили с важными инициативами в Великом Новгороде на 69-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

В масштабном мероприятии приняли участие представители 11 субъектов Северо-Запада России. Мурманскую областную Думу представляли Сергей Дубовой и Ирина Просоленко.

Пленарное заседание вёл председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Чурсанов. В повестку дня конференции вошли порядка 35 социально значимых вопросов, регулирующих бюджетное, административное, пенсионное законодательство, образование, здравоохранение, культуру, аграрную и природоохранную сферы.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой выступил с предложением внести изменения в Положение о постоянном комитете ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству, работу которого координирует наш региональный парламент, и отнести к его компетенции вопросы по реализации государственной политики, направленной на комплексное социальное и экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации.

– Арктика сегодня – это сфера национальных приоритетов, – прокомментировал предложение Сергей Дубовой. – Этой теме сейчас уделяется пристальное внимание на самом высоком государственном уровне, страна заинтересована в развитии территорий и повышении качества жизни на Севере. Специфика наших регионов диктует свои условия: здесь тесно переплетаются вопросы экологии, сложной логистики, промышленного освоения недр и защиты интересов коренных малочисленных народов. Коллективные решения и тесное межрегиональное взаимодействие позволит парламентам Северо-Запада России вырабатывать единые подходы к инвестиционным и социальным стандартам, а затем вместе выходить с законодательными инициативами на федеральный уровень. Сейчас ведется активная работа над проектом положения о консультативном совете.

Парламентарии поддержали высказанные предложения.

Участники конференции обсудили и приняли ряд обращений в федеральный центр. В частности, поддержали предложение Мурманской областной Думы об обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу внесения изменения в Порядок оказания медицинской помощи по профилю «педиатрия». Речь идёт об обеспечении психолого-педагогической поддержки, организации досуга, развивающих занятий при оказании медицинской помощи детям, находящимся на стационарном лечении. В этом процессе важную роль играет воспитатель, который помогает детям адаптироваться к условиям больницы.

– Нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации должность воспитателя уже предусмотрена в порядках оказания медицинской помощи по профилям «детская кардиология», «детская хирургия» и ряде других, – отметила в своем докладе депутат Мурманской областной Думы Ирина Просоленко. – А в рекомендуемых штатных нормативах педиатрического отделения должность воспитателя отсутствует. Принимая во внимание важность сохранения таких специалистов, как воспитатели, предлагается внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи по профилю «педиатрия», дополнив рекомендуемые штатные нормативы педиатрического отделения должностью воспитателя.

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России решила обратиться к председателю правительства РФ по вопросу распространения на детей участников специальной военной операции, в том числе погибших или получивших инвалидность, гарантии по предоставлению пособия на проведение летнего отдыха. В обращении указано, что организация летнего оздоровительного отдыха детей, проживающих, прежде всего, в труднодоступных населённых пунктах и в условиях Крайнего Севера, требует значительных финансовых расходов. В действующем федеральном законодательстве о статусе военнослужащих такая льгота есть, но не все участники СВО имеют данный статус. В целях совершенствования системы социальной поддержки этой категории граждан, парламентарии Северо-Запада России просят распространить гарантии по предоставлению такого пособия для всех участников СВО.

Кроме того, депутаты решили обратиться к председателю правительства Российской Федерации с предложением внести изменения в госпрограмму «Развитие образования». Парламентарии Северо-Запада считают необходимым дополнить перечень случаев освобождения учителей от обязанности возвратить единовременную компенсационную выплату, которую выплачивает бюджет прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в связи призывом на военную службу.

Практикой законотворческой работы Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации поделился представитель Народного Собрания Республики Дагестан, рассказав о подготовке своих инициатив и выработке общего мнения по актуальным вопросам.

Следующее юбилейное 70-е заседание Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России пройдёт осенью 2026 года на базе Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в Нарьян-Маре.

 

 

Фото (Новгородская областная Дума): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34476/

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