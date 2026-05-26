Депутаты Мурманской облдумы поддерживают изменения в порядке выплаты единого пособия семьям с детьми

На заседании комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь рассмотрен законопроект, приводящий региональный закон «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка» в соответствие с федеральными нормами.

Одна из норм - постоянное проживание на территории РФ в течение минимум 5 лет в статусе гражданина для получения права на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитание ребёнка. Данное дополнительное условие не распространяется на граждан, получивших российское гражданство по рождению, в результате признания или приёма в гражданство, включая участников государственной программы переселения соотечественников и членов их семей, а также лиц, участвующих или принимавших участие в специальной военной операции, членов их семей и ветеранов боевых действий. Условие вступает в силу с 1 апреля 2027 года.

Также в проекте закона урегулирован вопрос, с которым представители многодетных семей обращались в адрес Президента России – незначительное превышение среднедушевого дохода для получения права на пособие.

По федеральному закону право на единое пособие наступает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением пособия. В результате внесенных изменений это правило не будет применяться к многодетным семьям. Многодетная семья будет иметь право на единое пособие в случае, если в последнем месяце периода, на которое назначено указанное пособие, либо в течение трёх месяцев, следующих за месяцем окончания периода его выплаты, среднедушевой доход такой семьи не более чем на 10 процентов превышал величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ. Такое право предоставляется многодетной семье однократно в течение всего периода выплаты единого пособия. В этом случае пособие выплачивается в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе.

Важность законопроекта, направленного на поддержку многодетных семей, подчеркнул и Станислав Гонтарь.

Комитет поддержал принятие проекта закона в первом чтении и окончательной редакции.

