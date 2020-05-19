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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.20 15:45

Депутаты Мурманской облдумы выступили с законодательными инициативами на 46-ом заочном заседании постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике

Региональные парламентарии приняли участие в 46-ом заочном заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике. В нём приняли участие парламентарии Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, г. Санкт-Петербурга. Мурманскую область представляли депутаты Надежда Максимова и Александр Макаревич.

В центре внимания были вопросы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, оказания дополнительных мер государственной поддержки населению.

О необходимости включения периодов прохождения военной службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в стаж работы, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости проинформировала председатель комитета Думы по социальной политике и охране здоровья Надежда Максимова.

Она отметила, что существуют случаи, когда лица, увольняющиеся с военной и приравненной к ней службы, не имеют необходимый стаж для назначения пенсии за выслугу лет. При этом период прохождения военной службы засчитывается в общий страховой стаж наравне с периодами работы и иной деятельности.

В связи с эти лица, проходившие военную службу в районах Крайнего Севера, но не имевшие на день увольнения выслуги не имеют возможности реализации своего права на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с федеральным законом.

- При этом необходимо учитывать, что военная служба в районах Крайнего Севера протекает в тех же суровых климатических условиях и так же негативно воздействует на здоровье человека, как и трудовая деятельность в указанной местности, - подчеркнула Надежда Максимова.

Таким образом, необходимо внести изменения, предусматривающие возможность включения периодов прохождения военной службы в районах Крайнего Севера в стаж работы, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Комитет принят информацию к сведению.

Парламентарии Северо-Запада также рассмотрели обращение о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в части установления лицам в возрасте до 30 лет процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы. По вопросу выступил председатель комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения Александр Макаревич. Законодатели приняли информация к сведению.

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