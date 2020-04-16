Депутаты обеспокоены возможным неисполнением доходов местных бюджетов в части налоговых поступлений

В Мурманской областной Думе вчера прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В центре внимания депутатов были законопроекты, разработанные в целях обеспечения устойчивого развития экономики и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

Областные законодатели рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении проект закона, вносящий изменения в закон об областном бюджете на текущий год. Общий объём расходов областного бюджета на 2020 год увеличен на 2,4 миллиарда рублей, или на 2,9%, и составил 84 млрд 677 млн 28,9 тысячи рублей за счёт увеличения объёма резервного фонда правительства Мурманской области. Корректировка вызвана необходимостью финансового обеспечения мероприятий, связанных с поддержкой отдельных отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Региональные парламентарии рассмотрели «пакет» налоговых законопроектов и рекомендовали их к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

В их числе - проект закона Мурманской области «О внесении изменений в закон Мурманской области «О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области». Он разработан в целях снижения негативных экономических последствий влияния ограничительных мероприятий, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Законопроект предусматривает снижение в два раза размера потенциально возможного к получению годового дохода от сдачи в аренду (наем) нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, в том числе, максимального размера потенциально возможного годового дохода – с 10 миллионов рублей до 5 миллионов рублей.

Комитет также одобрил принятие проекта закона «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения», направленный на снижение налоговой нагрузки наиболее уязвимого в складывающейся ситуации сектора - малого и среднего бизнеса. Предлагается установить минимально возможные налоговые ставки (5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы) для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Мурманской области. Данная мера, которую, по мнению депутатов, с полным правом можно считать системной, вводится сроком на три года - до 1 января 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Комментируя итоги заседания комитета, Борис Пищулин отметил:

- Учитывая, что срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года для предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения, - 25 апреля 2020 года – обращаем внимание на то, что налогоплательщики смогут воспользоваться правом уплатить аванс за первый квартал с учётом рассмотренных комитетом законопроектов, то есть по ставкам 5% и 1% соответственно.

Депутаты обсудили проект закона Мурманской области «О внесении изменения в статью 1 закона Мурманской области «О налоге на имущество организаций». Он предусматривает снижение на 2020 год ставки по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков - собственников объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Речь идёт об административно-деловых, торговых центрах (комплексах), офисах. Данная мера налогового регулирования направлена на поддержку представителей малого бизнеса, попавших под временные ограничения в связи с распространением коронавируса, защиту интересов арендаторов недвижимого имущества.

В ходе обсуждения депутатами высказывалась обеспокоенность возможным неисполнением доходов местных бюджетов в части налоговых поступлений.