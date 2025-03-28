Депутаты областного центра приняли решение о порядке присвоения звания «Почётный гражданин города-героя Мурманска»

Сегодня на очередном 9-м заседании Совета депутатов города Мурманска принято решение об установлении в 2025 году особого порядка присвоения звания «Почётный гражданин города-героя Мурманска» указанным главой государства категориям.

В апреле депутаты рассмотрят список мурманчан, которым будет присвоено это почётное звание.

Как сообщает vk.com/serdechkinid, сегодня в заполярной столице проживают 11 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. В преддверии празднования 80-летия Великой Победы знаки отличия будут вручены.

Напомним, в январе на заседании Российского организационного комитета «Победа» Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Минобороны Российской Федерации о присвоении звания «Почётный гражданин» всем участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457247819%2Fwall611314210_10398