Депутаты областной Думы единогласно приняли в окончательном чтении законопроекты по дополнительной социальной поддержке детей

Региональные законодатели вчера одобрили введение дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В качестве альтернативы эта категория северян сможет получить жилищный сертификат. Он даёт право на однократное получение из областного бюджета выплаты на приобретение жилого помещения в свою собственность. Размер суммы будет определяться исходя из социальной нормы площади жилого помещения 33 кв. метров на одиноко проживающего гражданина и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в муниципальном образовании.

В случае, если сертификат не был использован в установленный срок, нуждающийся возвращается в ранее сформированный сводный список и в порядке очередности ожидает предоставления квартиры.

В окончательном чтении единогласно принят законопроект, вводящий в нашем регионе по инициативе губернатора области меры дополнительной социальной поддержки детям граждан, призванных на военную службу по мобилизации.

Обучающимся образовательных организаций даётся право на получение двухразового бесплатного питания в государственных областных и муниципальных образовательных организациях. По инициативе депутатов фракции «Единая Россия», меры поддержки распространяются и на детей, посещающих дошкольные учреждения. Законопроектом предусматривается 100-процентная компенсация среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных дошкольных организациях в Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24793/