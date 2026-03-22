Депутаты областной Думы готовы принять законопроект установления на территории региона квоты для приёма на работу участников СВО

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения.

Парламентарии обсудили во втором чтении законопроекты, внесенные прокурором области. Они были приняты областной Думой в первом чтении 17 февраля и касаются установления на территории региона квоты для приёма на работу участников специальной военной операции. Напомним, что предполагаемая квота составит один процент от среднесписочной численности работников предприятий и организаций региона (за исключением отдельных работодателей), в которых трудятся более ста человек.

На заседании подчеркивалась важность законопроекта, который создаёт дополнительные гарантии для граждан из числа участников специальной военной операции. На территории региона зарегистрированы порядка 259 юридических лиц с численностью работников более 100 человек. Благодаря законопроекту в области появится более 200 рабочих мест для трудоустройства граждан из числа участников специальной военной операции. Одной из поправок предложено установить дату вступления закона в силу – с 1 сентября 2026 года.

Также депутаты поддержали установление административной ответственности за неисполнение требований законодательства, устанавливающих квоты для приёма на работу участников СВО с 1 января 2027 года.

По итогам обсуждения двух взаимосвязанных законопроектов комитет рекомендовал Думе принять их во втором чтении и окончательной редакции.

