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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 11:00

Депутаты областной Думы обсудили дополнительные меры социальной поддержки для многодетных семей

Вчера состоялось заседание комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь. Парламентарии обсудили законопроект, который устанавливает дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению земельными участками многодетных семей на территории Мурманской области.

В настоящее время многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий по договорам социального найма, могут получить на территории региона земельные участки в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. Либо они могут получить единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий.

Законопроектом предлагается установить единовременную денежную выплату на приобретение в собственность земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, которая будет подтверждаться земельным сертификатом.

- Введение данного положения с одной стороны позволит сократить срок ожидания многодетной семьи в очереди на получение участка, а с другой, позволит муниципальным образованиям планировать расходы на формирование и предоставление земельных участков, - отметил Станислав Гонтарь.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также в рамках заседания были рассмотрены изменения в закон «О государственной социальной помощи в Мурманской области». В соответствии с ними, с 1 января 2026 года полномочия по установлению и выплате региональной социальной доплаты к пенсии передаются Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

В региональный парламент поступили документы от уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой о согласовании кандидатуры Алевтины Андреевой на должность уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области. Комитет рекомендовал внести вопрос о назначении детского омбудсмена в повестку очередного заседания Думы.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/9c6/j4x4ipwivr38wycqtonm1hcbedxy2xpg.JPG

 

 

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