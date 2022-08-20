Депутаты областной Думы передали бытовую технику, продуктовые наборы и канцелярские принадлежности беженцам из независимых Луганской и Донецкой республик

Во время рабочей поездки в Печенгский округ спикер регионального парламента Сергей Дубовой, первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко и депутат Любовь Черепанова передали бытовую технику, продуктовые наборы и канцелярские принадлежности беженцам из независимых Луганской и Донецкой республик.

В настоящее время в округ прибыли 34 человека, из них 8 детей в возрасте от 2 до 14 лет, они разместились в четырёх населённых пунктах.

Все прибывшие приехали к родным, но обстоятельства складываются по-разному. Кто-то продолжает жить у родственников, кому-то выделено муниципальное жильё, кто-то переехал в пункт временного размещения. Всем оказывается необходимая поддержка, помощь с трудоустройством, получением соцвыплат, медицинских услуг.

С первых дней пребывания на территории округа у беженцев и вынужденных переселенцев налажено взаимодействие с органами власти. Очень важное направление – гуманитарная помощь.

По мнению Владимира Мищенко, поддержка северян поможет беженцам почувствовать себя защищенными, успокоится и, может быть, продолжить мирную жизнь именно в нашем регионе:

– Россия всегда приходила на помощь дружественным народам, которые в этом нуждались. Примером может служить наше содействие Сирии, Кубе и, конечно, Украине. На фоне последних событий, жители Мурманской области не остаются в стороне. Сегодня мы передали школьные принадлежности ребятам, которые 1 сентября пойдут в школу, бытовую технику, телевизор. Наше участие и содействие по всем жизненным вопросам, моральная поддержка помогают людям не чувствовать себя здесь чужими.

Помимо помощи вынужденным переселенцам жители Печенгского округа отправили для жителей Донбасса и освобожденных территорий более 2 тонн гуманитарного груза. В рамках акции «Книги – детям Донбасса» было собрано 100 книг.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24380/