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Мурманская область. Арктика (16+)25.10.24 15:00

Депутаты областной Думы почтили память защитников Заполярья

В регионе продолжаются мероприятия в рамках празднования 80-летия Петсамо-Киркенесской операции и разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Депутаты регионального парламента вместе с представителями ветеранских общественных организаций, учащимися образовательных учреждений приняли участие в торжественных митингах и возложили цветы и венки к памятнику советскому солдату и стеле норвежским патриотам, погибшим в 1941-1944 годы, установленным в поселке Междуречье, памятнику «Скорбящая мать» в Долине Славы, мемориальному комплексу «Титовский рубеж».

- Через наш край проходил один из важнейших участков Великой Отечественной войны, - отметил первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко. - В течение трёх лет север бился за свободу, не прекращая отражать натиск врага. На фронт ушёл каждый шестой житель Мурманской области. Заводы, фабрики, производства – всё работало на нужды фронта. Каждый внёс свою лепту в одну общую Победу.

Первый вице-спикер призвал бережно хранить память о героях войны и передавать ее будущим поколениям.

Депутат Юрий Шадрин вспомнил о личных встречах с участниками боевых действий в Заполярье:

- Ветераны - и те, кто уже ушёл, и те, кто живы сейчас, не очень любили и не любят рассказывать о войне. Потому что война – это боль, страх и смерть. И у всех у них есть одна общая черта – они очень любят свою Родину, тех людей, которые их окружают, и жизнь.

Парламентарий Любовь Черепанова отметила, что в настоящее время в живых осталось всего пятеро участников Петсамо-Киркенесской операции.

- В этом году историко-краеведческий музей Печенгского района провёл большую работу, установил местонахождение каждого из них, - сказала она. – Всех посетили, поздравили, пообщались. Это очень важно, потому что такие люди – это живая память, живые свидетели исторической правды, которую нельзя забывать.

Руководитель некоммерческого фонда ветеранов Федеральной службы безопасности «Щит», почётный гражданин Мурманской области Геннадий Гурылев акцентировал внимание на связи между событиями Великой Отечественной войны и тем, что происходит сейчас на полях специальной военной операции.

- Мы сравнили то, что писали в годы войны в наградных листах, и то, что сейчас пишут в СМИ о подвигах наших воинов на СВО, - отметил он. – Всё очень похоже: такие же слова, такие же формулировки, а главное,  точно такие же действия бойцов в критических ситуациях. Разница только в том, что тогда в руках была винтовка, сейчас – автомат, появилось новое боевое снаряжение, изменилась форма одежды. А душа осталась та же.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31009/

Комментарии

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Евгений
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
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