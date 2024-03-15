Депутаты областной Думы поддержали обращение о внесении изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

Состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. В центре внимания парламентариев было обращение в федеральные органы власти о необходимости внесения изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» для поддержки российского рыбопромыслового флота.

В нём говорится, что в последние годы в связи с международной обстановкой усложнилась работа российского рыбопромыслового флота в Северной Атлантике, Гренландском, Норвежском и Баренцевом морях. Страны Запада проводят последовательную политику, направленную на вытеснение российских рыбаков из традиционных районов промысла. В результате этого российским судам рыбопромыслового флота запрещено обслуживание в портах иностранных государств: получение снабжения, смена экипажей, выгрузка и перегрузка рыбопродукции, ремонт.

- Из-за запретов и ограничений сократились объёмы вылова рыбы в этих зонах, так как рыболовецкие компании много времени тратят на непромысловые нужды, - рассказал председатель комитета. – Это привело к неисполнению рыбопромышленниками требования, установленного законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», в котором говорится о необходимости добывать в течение двух лет подряд не менее семидесяти процентов квоты. Если рыбаки не выполняют это требование, у них забирают квоту.

Как объяснил Андрей Иванов, принудительное прекращение права на добычу водных биоресурсов приведёт к большим финансовым потерям и поставит под угрозу возможность работы российского рыболовного флота.

- В обращении предлагается ввести временный мораторий, отменить на определенный период данное требование закона, чтобы дать возможность рыболовецким компаниям найти выход из сложившейся ситуации и продолжать работу, - сказал парламентарий.

Депутаты рекомендовали Мурманской областной Думе поддержать данное обращение.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29676/