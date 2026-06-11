В Мурманске пройдут «Ночные летние игры» юкигассен на травеВ Мончегорске готовятся отметить 90-летие
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.06.26 14:30

Депутаты областной Думы поддержали увеличение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой. В центре внимания парламентариев был законопроект о внесении изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на текущий год и на плановый период.

- Изменения связаны с увеличением объёма субвенции, предоставляемой Территориальному фонду из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - отметила Лена Лукичева. – Дополнительные средства будут направлены на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории региона, на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, а также на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

После принятия корректировок прогнозируемый доход бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2026 год превысит 30,2 миллиарда рублей, расходы составят более 31 миллиарда рублей, дефицит - порядка 829 миллионов рублей. Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении.

На заседании комитета был рассмотрен законопроект об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2025 год.

Доходы бюджета фонда в прошлом году превысили 28,2 миллиарда рублей, а расходы составили 27,7 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет ТФОМС был исполнен с профицитом в сумме более 500 миллионов рублей. Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии обсудили ситуацию с организацией офтальмологической помощи населению в регионе. Шла речь о необходимости обновления материально-технической базы, более активном применении современных технологий в лечении пациентов, повышении качества и доступности офтальмологической помощи. Комитет принял информацию к сведению.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34475/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru объяснил, кому положен сокращенный рабочий день перед праздником 12 июня
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)19:30«Уличные танцы 3D». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)1 из 2 компаний за последний год делала предложения бывшим сотрудникам вернуться в штат-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 12 копеек, евро теряет почти 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Все издержки ложатся на конечного потребителя: для повышения энергоэффективности предприятий необходим комплексный подход и экономические стимулы-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота проверяют здания с помощью комплекса «Стрела-П»-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять