Депутаты областной Думы поддержали увеличение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой. В центре внимания парламентариев был законопроект о внесении изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на текущий год и на плановый период.

- Изменения связаны с увеличением объёма субвенции, предоставляемой Территориальному фонду из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - отметила Лена Лукичева. – Дополнительные средства будут направлены на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории региона, на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, а также на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

После принятия корректировок прогнозируемый доход бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2026 год превысит 30,2 миллиарда рублей, расходы составят более 31 миллиарда рублей, дефицит - порядка 829 миллионов рублей. Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении.

На заседании комитета был рассмотрен законопроект об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2025 год.

Доходы бюджета фонда в прошлом году превысили 28,2 миллиарда рублей, а расходы составили 27,7 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет ТФОМС был исполнен с профицитом в сумме более 500 миллионов рублей. Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии обсудили ситуацию с организацией офтальмологической помощи населению в регионе. Шла речь о необходимости обновления материально-технической базы, более активном применении современных технологий в лечении пациентов, повышении качества и доступности офтальмологической помощи. Комитет принял информацию к сведению.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34475/