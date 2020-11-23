Работник Кольской АЭС Иван Сергунов признан инновационным лидером атомной отраслиБолее 14 миллиардов рублей заложено в областном бюджете на будущий год на нужды здравоохранения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)23.11.20 17:45

Депутаты областной Думы поддержали введение санкций за воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по правам человека

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко парламентарии обсудили законопроект, который вносит в региональное законодательство об административных правонарушениях новый состав и уточняет положения закона Мурманской области об Уполномоченном по правам человека.

- Мы предлагаем ввести санкции для юридических и физических лиц, которые препятствуют законной деятельности уполномоченного по правам человека. В частности, за вмешательство в его работу может быть наложен штраф от одной до двух тысяч рублей, а за неисполнение его законных требований чиновниками – до трёх тысяч рублей. Когда данный вопрос мы обсуждали на Совете думы, то прозвучало предложение рассмотреть возможность распространения подобной нормы и за незаконное вмешательство в работу других государственных органов власти Мурманской области, - уточнил Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также в центре внимания – проект закона, который дополняет виды областных наград и премий. Группа депутатов регионального парламента предлагает учредить особые знаки Мурманской области: «За заслуги в поисковом движении» и «За заслуги в добровольческой деятельности»:

– Вопрос об учреждении региональной награды для поисковиков впервые прозвучал в 2015 году. Тогда появилась награда «За гражданскую доблесть», которой могли быть награждены и члены поискового движения. Сейчас мы также предлагаем внести отдельные награды для поисковиков. Есть положительное заключение губернатора области. На мой взгляд, сейчас оправданно включение такого поощрения, как особый знак «За заслуги в добровольческой деятельности» и для волонтёров. В условиях пандемии эти люди бескорыстно помогают нашим врачам, одиноким пенсионерам. Уверен, это заслуживает общественного признания, – подчеркнул Владимир Мищенко.

Комитет поддержал данную инициативу и рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты обсудили и поддержали также законопроект, касающийся проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.

– Мы приводим наши законы в соответствие с постановлением Конституционного суда России от 4 июня текущего года. Ранее прошли совещания с участием депутатов областной Думы, представителей Минюста региона, прокуратуры Мурманской области, общественных организаций. Мы предлагаем исключить из региональных законов положения, в которых содержатся места, где запрещено проводить шествия, митинги, поскольку эти вопросы относятся к полномочиям федерального центра, – отметил Владимир Мищенко.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ«Лапландия». 35 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В воскресенье в Мурманске состоится сбор вторсырья
Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
Комментарий к новости:135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
Комментарий к новости:Атомоход «Арктика» выйдет на трассы Севморпути в конце недели
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Почти каждый четвёртый водитель не откажется от авто при любой стоимости бензина-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 33 копейки, доллар потерял 25 копеек-PRO Энергетику (18+)Электрификация территорий Терского района будет продолжена-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Депутаты областной Думы поддержали введение санкций за воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по правам человека
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика