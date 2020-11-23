Депутаты областной Думы поддержали введение санкций за воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по правам человека

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко парламентарии обсудили законопроект, который вносит в региональное законодательство об административных правонарушениях новый состав и уточняет положения закона Мурманской области об Уполномоченном по правам человека.

- Мы предлагаем ввести санкции для юридических и физических лиц, которые препятствуют законной деятельности уполномоченного по правам человека. В частности, за вмешательство в его работу может быть наложен штраф от одной до двух тысяч рублей, а за неисполнение его законных требований чиновниками – до трёх тысяч рублей. Когда данный вопрос мы обсуждали на Совете думы, то прозвучало предложение рассмотреть возможность распространения подобной нормы и за незаконное вмешательство в работу других государственных органов власти Мурманской области, - уточнил Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также в центре внимания – проект закона, который дополняет виды областных наград и премий. Группа депутатов регионального парламента предлагает учредить особые знаки Мурманской области: «За заслуги в поисковом движении» и «За заслуги в добровольческой деятельности»:

– Вопрос об учреждении региональной награды для поисковиков впервые прозвучал в 2015 году. Тогда появилась награда «За гражданскую доблесть», которой могли быть награждены и члены поискового движения. Сейчас мы также предлагаем внести отдельные награды для поисковиков. Есть положительное заключение губернатора области. На мой взгляд, сейчас оправданно включение такого поощрения, как особый знак «За заслуги в добровольческой деятельности» и для волонтёров. В условиях пандемии эти люди бескорыстно помогают нашим врачам, одиноким пенсионерам. Уверен, это заслуживает общественного признания, – подчеркнул Владимир Мищенко.

Комитет поддержал данную инициативу и рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты обсудили и поддержали также законопроект, касающийся проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.

– Мы приводим наши законы в соответствие с постановлением Конституционного суда России от 4 июня текущего года. Ранее прошли совещания с участием депутатов областной Думы, представителей Минюста региона, прокуратуры Мурманской области, общественных организаций. Мы предлагаем исключить из региональных законов положения, в которых содержатся места, где запрещено проводить шествия, митинги, поскольку эти вопросы относятся к полномочиям федерального центра, – отметил Владимир Мищенко.