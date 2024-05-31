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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.24 12:30

Депутаты областной Думы поддержали законопроект о реализации розничной продажи алкогольной продукции в магазинах, расположенных в жилых домах

На заседании областной Думы депутаты приняли в первом и окончательном чтении предложение Министерства Арктики и экономики Мурманской области по внесению изменений в закон «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области».  

«Принятие данного законопроекта связано с поступающими на постоянной основе обращениями граждан, возмущенными большим количеством магазинов, основной ассортимент которых составляет алкогольная продукция, в местах проживания граждан», – отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова. 

Ограничительная мера, предложенная в законопроекте, направлена на снижение доступности алкогольной продукции в местах проживания граждан и воспрепятствование открытию в жилых домах и общежитиях, а также в пристроенных (встроенных, встроенно-пристроенных) к ним помещениях, новых магазинов, реализующих алкогольную продукцию, общая площадь которых менее 250 квадратных метров.

Проектом закона предусмотрено вступление в силу дополнительных ограничений с 1 сентября 2024 года. 

Магазинов, включенных в лицензию на розничную продажу алкогольной продукции до 1 сентября 2024 года, указанный запрет не коснётся. Действующие магазины смогут продлять лицензии без ограничения количества раз продления. 

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил профильному ведомству разработать механизм для ограничения на территории региона розничной продажи алкогольной продукции в магазинах, расположенных в жилых домах.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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