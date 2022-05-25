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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.22 14:15

Депутаты областной Думы поддерживают законопроект о государственной поддержке по улучшению жилищных условий для многодетных семей

Сегодня в Мурманской областной Думе депутаты поддержали принятие изменений в статью 3 закона «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области». Проект данного закона был в центре внимания участников заседания комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова.

Документ подготовлен для обеспечения права многодетных семей, как одной из социально уязвимой и многочисленной категории граждан, на первоочередное получение единовременной денежной выплаты, предусмотренной действующим законом.

Законопроектом предлагается установить возможность рассчитывать размер ЕДВ для этой категории граждан в большем размере по сравнению с иными категориями. Предусматривается также снять ограничения по площади строительства индивидуального жилого дома. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации многодетные семьи имеют право на получение в собственность бесплатно земельного участка, и многие из них планируют воспользоваться получением единовременной денежной выплаты на строительство индивидуального жилого дома на предоставленном участке или приобретения домокомплекта.

Учитывая это, законопроектом предлагается установить первоочередное право на получение ЕДВ именно для указанной категории граждан.

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23947/

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