Депутаты областной Думы поздравили работников культуры с профессиональным праздником

На торжественном мероприятии 25 марта в Мурманске председатель регионального парламента Сергей Дубовой отметил, что культурный облик Кольского Заполярья уникален, наш край всегда славился своими талантливыми творческими коллективами и исполнителями, писателями и художниками.

- Вашу работу можно с полным правом считать служением великому благородному делу, - подчеркнул спикер. - Вы реализуете важную социальную миссию – сохраняете и приумножаете культурно-историческое наследие Мурманской области, укрепляете благородные традиции просветительства, способствуете развитию культурного и духовного потенциала нашего региона.

Сергей Дубовой выразил работникам культуры благодарность за высокий профессионализм, самоотдачу, беззаветную преданность делу, пожелал новых творческих успехов и вдохновения.

Глава регионального парламента вручил Благодарственные письма председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре Ольги Казаковой работнику Дворца культуры «Строитель» города Североморска Ирине Заборовской, директору Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения Ирине Маловичко и директору Мурманского областного театра кукол Евгению Суханову.

Тёплые слова поздравления также высказали депутаты регионального парламента Любовь Черепанова и Герман Иванов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32174/