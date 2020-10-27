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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.20 09:45

Депутаты областной Думы предлагают учредить новые награды Мурманской области

На заседании комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко парламентарии обсудили изменения в региональный закон о наградах и премиях Мурманской области.

«Группа депутатов регионального парламента предлагает учредить две новые награды – особые знаки Мурманской области: «За заслуги в поисковом движении» и «За заслуги в добровольческой деятельности». Этот вопрос уже поднимался в областной Думе, и мы пришли к мнению, что в нашем законе о наградах и премиях присутствует некий вакуум – есть почетные звания и знаки отличия, звания по профессиям, но нет наград за общественно значимые дела и достижения. Поэтому решено ввести новый вид наград – особые знаки Мурманской области. Пока предлагается создать две награды, но список не является исчерпывающим. В перспективе это могут быть знаки за особые заслуги, например, в борьбе с пандемией», - пояснил Владимир Мищенко.

Также в центре внимания депутатов – вопросы приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами, связанными с принятием поправок в Конституцию РФ. Парламентарии обсудили изменения в Устав области и закон «О правительстве Мурманской области», которые касаются порядка назначения прокурора. Также меняется наименование должности члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на должность сенатора Российской Федерации. Кроме этого, парламентарии обсудили проекты федеральных законов.

«Считаю важной федеральную инициативу о внесении изменений в Семейный кодекс, которые предполагают, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции России, не подлежат исполнению в нашей стране. Мы понимаем, как в Европе относятся к семейному праву, считая семьей родителя №1 и родителя №2. Мы придерживаемся иных взглядов, семейные отношения в России являются особой сферой, где доминирующее значение имеют морально-нравственные ценности», - подчеркнул Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал областной Думе поддержать данный законопроект.

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