Депутаты областной Думы приняли региональные законы о поддержке семей с детьми

В очередном заседании регионального парламента 19 апреля приняли участие депутаты регионального парламента, заместитель губернатора Владимир Евменьков, член Совета Федерации ФС РФ – представитель Мурманской областной Думы Татьяна Сахарова, представители органов исполнительной власти, прокуратуры, областного суда. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Дума приняла в окончательной редакции законы по поддержке семей с детьми. Один из них разработан в целях повышения доходов семей, имеющих детей, и устанавливает условия, размер и порядок предоставления на территории Мурманской области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет. Он предусматривает нуждающимся семьям выплату на каждого ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет в размере от 50 до 100% величины прожиточного минимума, то есть до 19620 рублей. На эти цели будет направлено почти два с половиной миллиарда рублей, из которых 709 миллионов – из региональной казны.

Ещё один законопроект предполагает увеличить до 30 лет включительно возраст женщин, имеющих право на ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребёнка до достижения им возраста полутора лет. Кроме этого, предлагается увеличить размер этого пособия, установив его на уровне 75% от величины прожиточного минимума для детей в Мурманской области. По прогнозам на данную выплату смогут рассчитывать более двух с половиной тысяч северянок.

Депутаты приняли в первом чтении и окончательной редакции проект закона «О внесении изменений в статью 9.2 закона Мурманской области «О наградах и премиях Мурманской области», разработанный по поручению губернатора Мурманской области А.В. Чибиса. Законопроектом предлагается учредить в Мурманской области новую награду - звание по профессии «Почётный работник средств массовой информации Мурманской области». Учреждение этой награды направлено на поощрение работников средств массовой информации нашего региона за профессиональное мастерство, многолетний плодотворный труд по освещению наиболее значимых событий социально-экономической и культурной жизни, весомый вклад в развитие журналистики Мурманской области.

Дума заслушала и приняла к сведению отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Мурманской области в 2021 году. Председатель КСП области Дмитрий Костюкевич в своём докладе отметил, что проведено 44 мероприятия внешнего государственного финансового контроля и 22 экспертно-аналитических, выявлено 105 нарушений в финансово-бюджетной сфере. Сумма возмещенных средств, в том числе по мероприятиям, не вошедшим в отчёты за предыдущие периоды, составила 32920,3 тысячи рублей.

Депутаты рассмотрели и приняли к сведению доклад уполномоченного по правам человека в Мурманской области Михаила Шилова о своей деятельности в 2021 году. Отмечалось, что была сохранена системность работы по рассмотрению обращений, продолжались реализация проектов в сфере правового просвещения, проведение проверок, работа с населением, перешедшая из очного в большей степени в дистанционный формат.

Дума рассмотрела и одобрила кандидатуру Александра Смирнова для назначения членом Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса от областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/galereya/23684/