В детских поликлиниках региона вводятся дополнительные рабочие дни для проведения медицинского обследования перед поступлением в детский сад и школуВладиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.08.22 16:30

Депутаты областной Думы проверили ход реализации проектов благоустройства и подготовку к новому учебному году в Печенгском округе

Депутаты Мурманской областной Думы проверили ход реализации проектов благоустройства и подготовку к новому учебному году в Печенгском округе. В ходе рабочей поездки спикер регионального парламента Сергей Дубовой, первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко и депутат Любовь Черепанова посетили посёлки Печенга, Спутник и Луостари.

В Печенге депутаты осмотрели благоустройство общественных пространств. На стадионе устанавливают современную качель. Строители уже подготовили основание для конструкции. В администрации посёлка отметили, что центральный стадион – точка притяжения жителей: здесь есть поле для игры в мини-футбол, беговые дорожки, хоккейный корт, детская площадка, площадка для сдачи норм ГТО, благоустроенная зона отдыха с фонтаном и скамейками.

Парламентарии также встретились с представителями учреждений дошкольного и дополнительного образования, расположенных в гарнизоне морских пехотинцев, где подготовка к новому учебному году почти завершена.

– Уже пять лет в посёлке Спутник работает новый детский сад, – напомнил Сергей Дубовой. – Здесь сложился прекрасный коллектив педагогов. Они очень творчески подходят к воспитанию и обучению детишек. Попросили нас помочь и установить спортивную площадку на территории сада. Этот вопрос мы тут же обсудили с главой округа и, думаю, в следующем году мы выполним просьбу.

Кроме того, депутаты оценили капитальный ремонт детской школы искусств с библиотекой и детско-юношеской спортивной школы, которые были сданы весной этого года.

– В Спутнике живут около 300 детей, поэтому учреждения дополнительного образования очень востребованы. В школе искусств, едва она открылась после ремонта, в художественный класс записались более 20 человек. Радует, что ребятам будет чем заняться в свободное время, группы уже набраны. Осенью оба учреждения заработают полноценно. Осталось благоустроить прилегающую территорию. Убеждён, что в ближайшее время эта проблема будет решена. Депутаты окажут содействие и в организации общественного пространства по просьбе женсовета гарнизона, – отметил Сергей Дубовой.

Около месяца назад в Печенгском округе был завершён процесс передачи жилого фонда из ведения Министерства обороны РФ управляющей организации. В населенных пунктах идёт подготовка теплосетей и домов к предстоящему отопительному сезону. В посёлке Луостари также идёт капитальный ремонт фасадов четырёх жилых объектов. Задача подрядчиков – восстановить разрушенную кирпичную кладку и оконные перемычки, утеплить фасады, заменить окна в подъездах и привести в порядок входные группы. В 13 домах меняют внутридомовые инженерные сети теплоснабжения на общую сумму почти 70 миллионов рублей. По мнению парламентариев, объеё работ запланирован большой, но серьёзных рисков по срыву графика нет.

Мониторинг объектов благоустройства городов и посёлков региона проходит в рамках Народной программы. Депутаты регионального парламента продолжат следить за ходом работ на всех этапах.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24376/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Коллектив МОУ КОСОШ.
16.08.22 20:38
Здравствуйте, аудитория телеканала, мурманчане. Коллектив МОУ КОСОШ передает свои слова поддержки мальчику в борьбе со страшным недугом. Держись, Владислав. Мы, коллектив МОУ, тоже верим, что ты смо
Комментарий к новости:Владиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в производстве пищевых продуктов повысились цены на пельмени, колбасные изделия и аналогичную пищевую продукцию из мяса-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 94 копейки, доллар потерял почти 80 копеек-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечило собираемость платежей на уровне 100% по итогам 7 месяцев 2022 года-PRO ЖКХ (18+)В Кировске ещё в одном доме появился автоматизированный тепловой пункт-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 15 августа гражданам гарантируют право использовать материнский капитал для оплаты обучения детей у индивидуальных предпринимателей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика