Депутаты областной Думы проверили ход реализации проектов благоустройства и подготовку к новому учебному году в Печенгском округе

Депутаты Мурманской областной Думы проверили ход реализации проектов благоустройства и подготовку к новому учебному году в Печенгском округе. В ходе рабочей поездки спикер регионального парламента Сергей Дубовой, первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко и депутат Любовь Черепанова посетили посёлки Печенга, Спутник и Луостари.

В Печенге депутаты осмотрели благоустройство общественных пространств. На стадионе устанавливают современную качель. Строители уже подготовили основание для конструкции. В администрации посёлка отметили, что центральный стадион – точка притяжения жителей: здесь есть поле для игры в мини-футбол, беговые дорожки, хоккейный корт, детская площадка, площадка для сдачи норм ГТО, благоустроенная зона отдыха с фонтаном и скамейками.

Парламентарии также встретились с представителями учреждений дошкольного и дополнительного образования, расположенных в гарнизоне морских пехотинцев, где подготовка к новому учебному году почти завершена.

– Уже пять лет в посёлке Спутник работает новый детский сад, – напомнил Сергей Дубовой. – Здесь сложился прекрасный коллектив педагогов. Они очень творчески подходят к воспитанию и обучению детишек. Попросили нас помочь и установить спортивную площадку на территории сада. Этот вопрос мы тут же обсудили с главой округа и, думаю, в следующем году мы выполним просьбу.

Кроме того, депутаты оценили капитальный ремонт детской школы искусств с библиотекой и детско-юношеской спортивной школы, которые были сданы весной этого года.

– В Спутнике живут около 300 детей, поэтому учреждения дополнительного образования очень востребованы. В школе искусств, едва она открылась после ремонта, в художественный класс записались более 20 человек. Радует, что ребятам будет чем заняться в свободное время, группы уже набраны. Осенью оба учреждения заработают полноценно. Осталось благоустроить прилегающую территорию. Убеждён, что в ближайшее время эта проблема будет решена. Депутаты окажут содействие и в организации общественного пространства по просьбе женсовета гарнизона, – отметил Сергей Дубовой.

Около месяца назад в Печенгском округе был завершён процесс передачи жилого фонда из ведения Министерства обороны РФ управляющей организации. В населенных пунктах идёт подготовка теплосетей и домов к предстоящему отопительному сезону. В посёлке Луостари также идёт капитальный ремонт фасадов четырёх жилых объектов. Задача подрядчиков – восстановить разрушенную кирпичную кладку и оконные перемычки, утеплить фасады, заменить окна в подъездах и привести в порядок входные группы. В 13 домах меняют внутридомовые инженерные сети теплоснабжения на общую сумму почти 70 миллионов рублей. По мнению парламентариев, объеё работ запланирован большой, но серьёзных рисков по срыву графика нет.

Мониторинг объектов благоустройства городов и посёлков региона проходит в рамках Народной программы. Депутаты регионального парламента продолжат следить за ходом работ на всех этапах.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24376/