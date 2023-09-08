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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.23 09:30

Депутаты областной Думы рекомендовали принять дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми

В Мурманской областной Думе вчера состоялось заседание комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь. В центре внимания парламентариев были вопросы, связанные с поддержкой семей с детьми в Мурманской области.

Был рассмотрен проект закона, который расширяет направления распоряжения средствами или частью средств регионального материнского капитала.

- Законопроект, разработанный группой депутатов Думы, предоставляет возможность использовать средства регионального материнского капитала на приобретение для ребёнка лекарственных препаратов по рецептам врачей; на оплату санаторно-курортного лечения ребёнка в организациях, расположенных на территории Российской Федерации, включая оплату проезда ребёнка и сопровождающих лиц к месту санаторно-курортного лечения, - отметил Станислав Гонтарь. – Ещё одно направление для использования средств регионального маткапитала - подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Кроме того, законопроект расширяет категории лиц, которые могут использовать средства регионального материнского капитала на получение образования. Данное право предлагается распространить не только на детей, но и на женщин, родивших (усыновивших) третьего ребёнка и последующих детей; на мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребёнка и последующих детей; и в отдельных случаях, например, в случае смерти матери, - на отца (усыновителя) ребёнка.

Депутаты рекомендовали принять данный законопроект в первом чтении.

Также на заседании комитета были рассмотрены изменения в региональный закон «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка», согласно которым перерасчёт пособий будет происходить в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы населения.

Парламентарии рекомендовали принять этот законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/ec5/1z9qkuqu7wnmqter5scvbniyc3c62dtf.JPG

 

Комментарии

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