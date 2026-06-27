Депутаты областной Думы седьмого созыва присоединились к благотворительной акции «Коробка храбрости»

Детские игрушки, пазлы, головоломки, наборы для творчества, раскраски будут переданы в детские медицинские учреждения, чтобы поддержать юных пациентов, которые находятся на лечении и реабилитации.

– Каждому ребёнку нужна эмоциональная поддержка, прежде всего от родителей, – прокомментировал Евгений Тарбаев. – Мы понимаем, что в медицинских учреждениях проводятся не всегда приятные манипуляции. Тем важнее в завершении получить маленький приз. Когда видишь после процедуры не слезы, а улыбки детей, это радует. Акция, инициатором которой стала «Единая Россия», существует много лет, и с каждым годом расширяется состав её участников - присоединяются предприятия, общественные организации. Главная благодарность – счастливые глаза детей.

Депутаты областной Думы собрали свыше 250 различных подарков маленьким северянам. Все их планируют передать в детские медицинские учреждения Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34550/