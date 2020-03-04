Депутаты областной Думы тепло поздравили женщин-руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований области с наступающим праздником

Традиционный торжественный приём в преддверии Международного женского дня провел глава регионального парламента Сергей Дубовой. В мероприятии, которое состоялось в областном театре кукол, также приняли участие первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко, заместитель председателя Думы Наталия Ведищева, председатели профильных комитетов Думы Надежда Максимова, Лариса Круглова, Михаил Ильиных, Борис Пищулин.

Обращаясь к представительницам местной власти, Сергей Дубовой отметил: «Сегодня трудно назвать хоть одну профессию, в которой бы сами женщины не достигли успеха. Но вы избрали сложный и ответственный профессиональный путь – работу в органах власти, где каждый день нужно принимать трудные решения, быть в ответе за благополучие вверенной территории. Нам посчастливилось работать вместе с вами, и вы не перестаете восхищать нас, мужчин, своими личными и деловыми качествами».

О нелёгкой работе руководителей местного самоуправления, их вкладе в благополучие и развитие региона говорили все депутаты областной Думы, выражая искреннюю признательность за их усилия, активную жизненную позицию и неравнодушие: «Вам приходится обеспечивать нормальную жизнедеятельность городов и посёлков, буквально каждый день укреплять фундамент, на котором строится работа всей власти в регионе. И при этом быть хранительницами домашнего очага, поддерживать мужчин, показывать пример во всем».

Сергей Дубовой от имени областных законодателей пожелал женщинам новых успехов во всех делах и начинаниях на благо земляков, счастья, любви, терпения и вручил награды областной Думы.

Участников торжественного приёма тепло поздравили и артисты театра кукол своими творческими номерами.