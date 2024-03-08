Депутаты областной Думы тепло поздравили женщин-военнослужащих с праздником 8 Марта

В канун Международного женского дня в областной филармонии прошёл праздничный концерт для женщин-военнослужащих. С приветственным словом к ним обратились председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО регионального парламента Михаил Ильиных.

- Вы наравне с мужчинами надёжно стоите на защите интересов нашей страны, обеспечивая ее безопасность, - отметил Сергей Дубовой. – Но при этом остаётесь прекрасными и женственными, даже в военной форме не теряете своего очарования, умело совмещаете несение службы с другими, не менее важными обязанностями - хранительницы семейного очага, жены и матери.

Депутаты пожелали виновницам торжества крепкого здоровья, благополучия, любви и счастья и вручили им Благодарственные письма Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29647/