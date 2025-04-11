Депутаты облдумы готовы законодательно закрепить возможность обращения людей в госорганы через портал, где есть идентификация заявителя

Вчера состоялось очередное заседание комитета Думы по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко. Депутаты обсудили проект закона, который вносит изменения в законодательство о дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Мурманской области.

– Мы предлагаем в соответствии с федеральным законом о порядке рассмотрения обращений граждан в РФ, который разъясняет основные термины, учитывать все официальные каналы связи госорганов с гражданами, в том числе Единый портал госуслуг, – отметил Владимир Мищенко. – Опыт регионального парламента показывает, что количество обращений земляков в Мурманскую областную Думы не снижается – в прошлом году мы получили тысячи писем, в том числе, через электронный портал на официальном сайте. Считаю, что необходимо законодательно закрепить возможность обращения людей в госорганы через портал, где есть идентификация заявителя. И, что самое важное, при получении таких обращений, госорган гарантированно должен ответить на них официально.

Комитет решил рекомендовать областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Кроме того, депутаты поддержали коллег из Ленинградской области, предлагающих обратиться в федеральное правительство по вопросу разработки специальных мер, направленных на предупреждение и предотвращение совершения мошеннических действий, связанных с использованием устройств, искажающих информацию о реальном пробеге автомобиля (типа «стоп-пробег»). Региональные законодатели предлагают установить уголовную ответственность за производство, использование и продажу устройств, предназначенных для искажения показаний одометра. Также парламентарии считают необходимым блокировать сайты, продающие такие устройства, по аналогии с механизмом досудебной блокировки, который уже используется в случае выявления онлайн-продаж алкоголя, и ввести ответственность для агрегаторов информации за размещение объявлений о продаже и установке «стоп-пробегов», распространение которых в Российской Федерации запрещено.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32290/