Депутаты облдумы настроены на конструктивную работу по всем направлениям

Состоялись рабочие встречи губернатора области Андрея Чибиса с депутатами регионального парламента. Во встречах приняли участие первый заместитель губернатора области Оксана Демченко и заместитель губернатора области Владимир Евменьков.

Комментируя итоги встреч, глава региона подчеркнул, что новый состав Думы настроен на конструктивное сотрудничество с исполнительной властью.



«Очень примечательно то, что у нас в Думе серьёзное обновление. По сути, 60% депутатов, избранных в Думу, – новые люди, которые имеют опыт работы в иных сферах и отраслях, но в депутаты пришли впервые. При этом подавляющее их большинство является людьми грамотными, опытными, конструктивными. Я уверен, что мы будем очень плотно взаимодействовать в поиске решений по самым важным и сложным вопросам, независимо от того, оппозиционная это партия или фракция нашей партии. Очень хорошо поговорили – понятно, конструктивно. Мы и в прошлом созыве, с прошлым составом очень хорошо взаимодействовали. Уверен, что и с новыми депутатами тоже будет чёткая совместная работа», – отметил Андрей Чибис.

Подводя итоги встреч с депутатами думских фракций, Андрей Чибис отметил, что произошло серьёзное обновление регионального парламента - избраны грамотные, опытные профессионалы: «И вне зависимости от их партийной принадлежности мы настроены на слаженную конструктивную работу и плотное взаимодействие по решению серьёзных задач развития северного региона».

Фракция партии «Единая Россия» обсудила и рекомендовала кандидатуры для назначения в руководящие органы Думы и Совет Федерации ФС РФ.

Сергей Дубовой, председатель Думы VI созыва, вновь избранный в состав парламента, от лица депутатского корпуса выразил готовность к совместной работе с правительством региона.



«Состав будет обновлён на две трети – из 32 депутатов 19 вновь избраны. Уверен, все понимают, и с фракциями мы проговаривали, что задача у нас одна – использовать уникальные возможности нашего региона ради его развития, прежде всего его экономики. Будет развиваться экономика – будет расти благополучие жителей нашего Кольского края. Мы нацелены на конструктивную деловую работу вместе с исполнительной властью на пять лет работы Думы VII созыва. Самое главное, во что мы сразу включимся, – разработка и изучение бюджета на 2022 и последующие годы. Раскачиваться некогда, нас ждёт напряжённая интенсивная работа», – подчеркнул парламентарий.