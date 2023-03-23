Депутаты облдумы одобрили корректировку региональных законов и отметили важность работы КСП

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в статью 5 закона «О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области» и закон «Об установлении срока рассрочки оплаты при возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».

Корректировка разработана в связи с изменением федерального законодательства в части установления минимального срока рассрочки оплаты арендуемого движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества.

Депутаты обсудили информацию Контрольно-счётной палаты Мурманской области о результатах анализа оперативных данных об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2022 год и отметили важность проведенной КСП работы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27387/