Депутаты облдумы приняли в первом чтении инициативу регионального Минстроя по повышению доступности льготного кредитования в Мурманской области

Вчера на заседании Думы депутаты приняли в первом чтении предложение Минстроя Мурманской области по внесению изменений в закон «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области».

Изменения затрагивают тех граждан, которые уже воспользовались федеральными или региональными мерами поддержки и приобрели или построили жильё за пределами Мурманской области.

«Сейчас действует норма, по которой они в течение пяти лет не могут рассчитывать на льготу и получить единовременную денежную выплату на индивидуальное строительство. Сейчас это ограничение отменяется», – объяснил министр строительства Алексей Грачиков.

Областной Минстрой также продолжает работать над усовершенствованием программы «Арктическая ипотека», в том числе на опережение.

«Техническое изменение в законопроекте позволит в будущем проще внедрять льготные ипотечные продукты на региональном уровне и совмещать их со «Своим домом в Арктике», – сказал Алексей Грачиков.

Напомним, на совещании по развитию ЗАТО и арктических городов, которое состоялось в июле 2023 года в Мурманске, президент Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Андрея Чибиса о распространении Дальневосточной ипотеки на Арктическую зону РФ. Программа «Арктическая ипотека» стартовала в регионе в ноябре 2023 года.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29855/