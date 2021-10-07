Депутаты облдумы «разобрали» комитеты

Сегодня на первом заседании депутаты Мурманской областной Думы седьмого созыва утвердили состав комитетов регионального парламента.

Всего в седьмом созыве Думы будет работать 11 комитетов. Напомним, в предыдущем созыве их было 9.

Комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике возглавит Ирина Просоленко, по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению – Владимир Мищенко. Председателем комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу избран Андрей Иванов, председателем комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО – Михаил Ильиных, комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения – Александр Макаревич.

Комитет по образованию и науке возглавит Алексей Гиляров, по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту – Лариса Круглова. Комитетом по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ будет руководить Михаил Павлов, комитетом по здравоохранению – Лена Лукичева.

Председателем комитета по социальной политике и делам семьи стал Станислав Гонтарь, председателем комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации – Артур Попов.