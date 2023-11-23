Депутаты облдумы рекомендуют принять в первом чтении проект областного бюджета на 2024 год и на последующие два года

На заседании комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко 22 ноября депутаты обсудили прогноз социально-экономического развития Мурманской области на следующий год и плановый двухлетний период.

С этой информацией выступила министр развития Арктики и экономики области Светлана Панфилова. Отмечалось, что прогноз представлен в базовом варианте и предусматривает умеренные траектории развития экономики и социальной сферы при сохранении вероятности воздействия отдельных рисков. Также учтено начало масштабной работы по формированию комплексных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов в Арктической зоне Российской Федерации. Драйверами экономики станут предприятия обрабатывающей промышленности, транспортного комплекса, строительства, а также отрасли социальной сферы, в том числе определяющие повышение качества человеческого капитала, такие как образование и здравоохранение.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах развития промышленности, сельского хозяйства, реализации ряда проектов в регионе.

- Прогноз реалистичен, в нём предусмотрены все риски роста инфляции. На основании этого прогноза разработан проект закона о бюджете, - подчеркнула Ирина Просоленко.

В повестке заседания комитета был также и проект главного финансового закона области. Доходы областного бюджета в 2024 году составят 127,7 миллиарда рублей, общий объём расходов областного бюджета - 142,8 миллиарда рублей.

Отмечалось, что свыше 60 процентов составляют социальные расходы.

- Расходы на образование, здравоохранение, культуру и спорт не только не уменьшены, но и по ряду направлений выросли, - подчеркнула Ирина Просоленко. - Так, заложены средства на капитальные ремонты восьми школ, на реконструкцию онкологического диспансера, социальную поддержку ряда категорий, в том числе, семей участников СВО. С 1 января 2024 года планируется на 7,9 процента индексация окладов работников бюджетной сферы, не попадающих под категорию «указников».

Комитет рекомендовал проект закона об областном бюджете на следующий год к принятию в первом чтении.

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