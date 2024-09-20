Депутаты обсудили деятельность по перевозке северян легковым такси в регионе

18 сентября в Мурманской областной Думе с информацией на заседании комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации выступил начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области Алексей Тарунин. Вёл заседание Артур Попов.

Как прозвучало во время обсуждения, на 1 сентября текущего года для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси оформлено 680 разрешений. В качестве сервисов онлайн-такси зарегистрировано восемь компаний, пассажирскими перевозками занимаются 11 юридических лиц, 86 индивидуальных предпринимателей, 1 самозанятый.

Отмечалось, что работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий проводится на регулярной основе, их количество в этом году сократилось.

Информация комитетом принята к сведению.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30741/